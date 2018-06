Veraz…/IvanDuque, dé la Partida por el bien de Venezuela: Por Robert Alvarado.- “…La nacionalidad no aspira ni a la libertad ni a la prosperidad, sino que, si le es necesario, no duda en sacrificar ambas a las necesidades imperativas de la construcción nacional…” (Lord Acton)

El nuevo presidente electo de Colombia, Iván Duque, lo dijo fuerte y claro, no enviará embajador a Venezuela a causa del gobierno “ilegítimo” de Nicolás Maduro (http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/duque-enviara-embajador-venezuela-por-gobierno-ilegitimo-maduro_240705), está en todo su derecho, ajustado a protocolos del derecho internacional. Viendo estas declaraciones de Duque, colocando su reacción en términos sencillos, sucedió en términos similares a lo dicho en la canción el Diario de María (https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80) de Martín Valverde: “Te miro a los ojos, y entre tanto llanto…” muchos venezolanos hacen un clamor desde hace mucho tiempo atrás, desde que Maduro se convirtió en el sucesor de Hugo Chávez, desde entonces no ha podido mostrar documentación alguna que demuestre que no es colombiano o, dicho de otro modo, que realmente es venezolano por nacimiento. El más incisivo en este tema ha sido el diplomático panameño Guillermo Cochez, ex embajador de su país ante la OEA, aseguró que Nicolás Maduro (https://www.youtube.com/watch?v=AhAdjsqjOyY), hasta el esposo de Mi Reina últimamente reclama acciones sobre la nacionalidad colombiana de Maduro cuando su doncella (https://goo.gl/ncYLhS) no hizo nada cuando pudo cuando estuvo al frente del Ministerio Publico.

Como debe saber el mismo Duque, pues es abogado, según la Constitución de Colombia, Maduro es “colombiano por nacimiento”, por ser hijo de madre colombiana y por haberse domiciliado en ese territorio durante su juventud, y que existe “la posibilidad de que el presidente ni siquiera tenga nacionalidad venezolana”. El artículo 227 de la constitución nacional establece como primer requisito que “…para ser elegido presidente o presidenta de la república se requiere ser venezolano por nacimiento…”, he ahí el detalle, nadie ha querido ponerle la cola al burro, salvo connotados líderes colombianos, porque aquí se cuentan con la mano y sobran los dedos, entre ellos tenemos al dirigente político Pablo Medina que, acompañado por los abogados Jameiro Aranguren y Malquides Ocaña, solicitóhttp://goo.gl/16xi3 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la partida de nacimiento del Presidente de la República, destacando que esta acción es impulsada por la posibilidad de que Venezuela este presidida por un extranjero, ya que no existe ningún documento que compruebe que haya nacido en el territorio nacional.

Según la investigación de Walter Márquez Maduro está constitucionalmente inhabilitado para el cargo que ocupa, por ser hijo de madre colombiana y por haber nacido en el hermano país. De acuerdo a la Constitución colombiana, al tener una madre colombiana, independientemente del lugar de su nacimiento, Maduro adquirió por derecho esa nacionalidad. Aunque no logró conseguir el físico de la partida de nacimiento del actual mandatario, Márquez sí consiguió la de la madre. “La mamá de Maduro nació en Cúcuta. Aunque en 1994 él haya incurrido en falsa atestación y haya declarado en el acta de defunción que ella nació en Rubio, Táchira, nosotros tenemos la partida de nacimiento y cédula colombiana. Por lo tanto él es colombiano”, y para que no existieran dudas precisó que el Acta de Bautismo de la madre de Maduro, de fecha 01 de junio de 1929, está inserta en el libro 1, folio 195, del año 1929 correspondiente a la parroquia San Antonio de Padua, Cúcuta, Norte de Santander, y que poseía la cédula de ciudadanía colombiana Nº 20.007.077, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

En ese orden de ideas, el mismo Márquez cuestionó que desde que comenzaron las interrogantes sobre la nacionalidad del presidente hasta la fecha, se hayan presentado 5 versiones oficiales diferentes. “En el acta de matrimonio de Maduro del año 1988 dice que nació en la parroquia Santa Rosalía. En su audiencia del año pasado con el Papa Francisco dijo que nació en Los Chaguaramos, parroquia San Pedro. El acta de nacimiento que mostró la rectora del CNE, Tibisay Lucena indica que nació en la parroquia Candelaria. El canciller Elías Jaua declaró que el presidente nació en El Valle. Y el ex gobernador de Táchira, José Vielma Mora, dijo públicamente que el jefe de Estado nació en El Palotal, Ureña”. Todos estos comentarios acrecentaron las dudas en torno a los orígenes de Maduro.

Un distinguido grupo de venezolanos, encabezado por Enrique Aristeguieta Gramcko, realizó una investigación sobre la nacionalidad de Maduro (https://www.youtube.com/watch?v=4n1kfy-1EGI) y pidieron a la AN lo destituyera porque viola los artículos 41 y 227 de la Constitución, los cuales disponen que para postularse o para ejercer la primera magistratura es preciso ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Se llevó esta denuncia ante la Asamblea Nacional en el año 2016, su presidente era para aquel entonces Henry Ramos Allup (https://www.youtube.com/watch?v=Em10gU-VGII) y nombraron una subcomisión de Asuntos Civiles del Parlamento, Dennis Fernández, actuando en nombre del presidente del Poder Legislativo, consignó el miércoles 1 de junio del 2016, ante autoridades de Colombia, una solicitud de información y registros que pudieran aclarar si en efecto el presidente de Venezuela tiene nacionalidad colombiana. Recurrió Fernández al Despacho de la Canciller, María Ángela Holguín; presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, y la Registraduría Nacional del vecino país. Todo quedo allí, se le echó tierrita y no se habló más del asunto.

El gobierno del que está por irse no ha dado respuesta alguna y menos formalmente, ya el mundo ha salido de la duda, saben a ciencia cierta que el Presidente de Venezuela no es coterráneo nuestro, no importa que Santos se haya hecho de la vista gorda a pesar de sus exigencias a organismos internacionales de intervenir en Venezuela, ahí ha estado el ex presidente colombiano Andrés Pastrana para recordarle al mundo un debate inevitable al llamarlo abiertamente “Paisano”, algo que se dice fácil pero con implicaciones complejas dicha en ciertos contexto comprometedores, “¡Paisano, prepare las maletas!”, “Paisano @NicolasMaduro ¿la detención de militares se debe a que ya ellos tienen la certeza de que usted es colombiano y por lo tanto no puede seguir siendo Presidente de #Venezuela?”. Es un precedente a ser tomado muy en cuenta por el presidente electo Iván Duque, interesado como dice estar en la recuperación de la democracia en Venezuela. Por eso, si una vez le pedí al gobierno saliente, el de Juan Manuel Santos, suelte la partida… Es momento de pedirle a Duque: dé la Partida por el bien de Venezuela

