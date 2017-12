Las autoridades migratorias de Colombia reportaron un leve incremento de 7 % en el flujo de viajeros nacionales y extranjeros en los siete pasos fronterizos con Venezuela por motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“En el caso de la frontera con Venezuela donde tenemos siete puestos de control migratorio podemos ver reflejado un incremento cercano al 7% que equivale a un promedio de 2 mil personas diarias más ingresando a nuestro territorio, pero de igual manera se incrementan las salidas”, dijo a través de un comunicado Christian Krüger, director de la estatal Migración Colombia.

De acuerdo con el comunicado, en las ultimas semanas han pasado por la frontera colombo – venezolana unos 35.000 ciudadanos diariamente por el Puente Internacional Simón Bolívar. En materia de salidas, Krüger indicó que la cifra también presentó un incrementó de 33.000 personas a un poco más de 35.000.

También puedes leer: EEUU insta a celebrar elecciones libres y justas en Venezuela

“Este aumento obedecería a la dinámica migratoria que se presenta en la región durante la temporada de fin de año, dado que en zona de frontera la gran mayoría de las familias están compuestas por ciudadanos de ambos países”, dijo.

Además el funcionario destacó que otra de las razones que genera el alto flujo de ciudadanos venezolanos por la frontera, “es porque ingresan al territorio colombiano con el propósito de abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad para pasar las fiestas decembrinas”.

No obstante, Krüger señaló que el aumento no genera preocupación, ya que se encuentra dentro de los promedios históricos, por lo que no corresponde a un nuevo fenómeno en el que se manifieste un incremento desproporcionada de los índices migratorios.

Según datos del Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración de Migración Colombia, a la fecha son más de 550.000 ciudadanos venezolanos los que se encuentran radicados en este país a raíz de la situación económica y social que se presenta en Venezuela.

ACN