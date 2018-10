Hasta los indios venezolanos emigran y se instalan en Colombia

Hasta los indios venezolanos acompañan el oleaje de migrantes que se marcha del país en busca de una mejor calidad de vida.

La Policía municipal de Cúcuta inspeccionó un recién establecido campamento conformado por indios venezolanos. Las autoridades pretenden censar a los integrantes de la reserva indígena que huyen de las precarias condiciones de vida. Todos los originarios de la Sierra de Perijá, indicaron voceros policiales.

“Allá llegamos al extremo de comer solo una ración cada dos días. Estábamos muy preocupados, por los niños, dijo Dionisio Finol, el cacique yukpa. Su grupo se asesinó a orillas del río Táchira, en un paraje semi boscoso, en el sector El Escobal.

La policía local intenta llevar un control de los miles de venezolanos que a diario ingresan a Colombia. Ahora supervisan la llegada de indígenas. Por lo pronto no se han reportado incidentes.

“En este sitio, dijo, decidimos radicarnos, porque no pensamos regresar a Venezuela. No hay las condiciones y no queremos que nuestra comunidad pase penurias”, agregó el cacique.

Son unos 110 indios, entre ellos 62 niños, que según Finol, atravesaron dificultades de salud. Se enfermaron todos con un brote desconocido que les cubrió todo el cuerpo, reseñó el diario La Opinión de Cúcuta.

Indios bajo la lupa

“Gracias a Cruz Roja Internacional y a Acnur, nuestros niños recibieron medicinas y recobraron la salud. También, ahora, tenemos tres raciones de comida diarias para todos”, dijo.

No obstante, las condiciones en las que viven a orillas del río Táchira son críticas. Pero no son solo ellos los que llegaron a Colombia. Otro grupo conformado por unos 150 yukpa se encuentra disperso en varios sectores de Cúcuta y Villa del Rosario. Los migrantes en su mayoría mujeres y niños se apostan en las esquinas del centro a pedir limosna. Dicen que en Venezuela ya nadie regala nada porque no hay dinero.

El gerente de la Frontera, Felipe Muñoz, reconoció que la cifra de yukpa venezolanos en Cúcuta sea mucho mayor a la que está en El Escobal. “Estamos revisando el tema”, dijo.

El funcionario reveló que se está evaluando con Acnur un acompañamiento para esta comunidad, cuyos caciques dijeron que no están dispuestos a retornar a Venezuela.

Una de las alternativas que consideran consiste en la reubicación temporal en un sitio seguro, para lo cual se está acudiendo a la cooperación internacional.

