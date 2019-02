Indios armados con flechas protegen la ayuda humanitaria

INDÍGENAS DE AMAZONAS RESTEADOS CON LA AYUDA HUMANITARIA. Han dicho, "pongan alimentos y medicinas en la frontera q nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos q lo necesitan; porque no vamos a morir x gobierno que nos niega comida, medicinas y gasolina" pic.twitter.com/p7X892TBij

El transporte es organizado por el Gobierno colombiano, indios y agrupaciones no gubernamentales.Los indios dicen que están resteados y no quieren morir de hambre gracias a los chavistas.

Los indígenas no están dispuestos a dejarse arrebatar los alimentos y las medicinas ante las amenazas de los chavistas. “La ayuda Humanitaria comenzó a ingresar por Amazonas”, aseguró el exgobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, mediante su cuenta en Twitter.

