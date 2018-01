Incomunicadas 20 mil personas en Caracas por fallas de Cantv

La empresa estatal Cantv fue protagonista de una protesta en la ciudad de Caracas el motivo es que según vecinos del sector El Paraíso más de 20 mil habitantes de la zona se encuentran incomunicados. Desde hace 2 meses se mantienen con este problema.

El concejal Jesús Armas estuvo presente en la manifestación de calle quien expuso que no solamente El Paraíso presenta esta calamidad sino Antímano, Caricuao y San Agustín.

El motivo de esta falla es el robo de los cables dentro del municipio y Cantv no ha dado ningún tipo de respuesta. . “Algunos vecinos se han comunicado con ellos y les han dicho que no vamos a tener teléfono más nunca, pero a otros vecinos les dicen que no hay material y que llegara en los próximos días”.

No dejes de leer: Pacientes trasplantados reclamaron al IVSS dotación de medicinas

ACN / Nota de prensa.