Estrenar zapatos en diciembre será cosa del pasado. Eso piensan las personas en las calles que ven cómo, aunque la mayoría de empresas siguen sin cancelar las utilidades, las zapaterías han marcado el precio del calzado en cifras a las que muy pocos pueden llegar.

Una inspección en diferentes zapaterías reveló que un par de zapatos de marcas reconocidas como Nike, Adidas o RS21 no se bajan de 15 mil bolívares soberanos. Dicho de otra manera, una persona deberá gastar hasta 8 sueldos mínimos para poder comprar un par de zapatos.

Imposible estrenar zapatos en diciembre

“Es una locura lo que están pidiendo por un par de zapato en las calles. Yo tengo dos hijos y me endeude para comprar hace un mes los zapatos escolares. Con lo que agarre de aguinaldos terminaré de pagar lo que debo y ya veré que compro en un futuro”; dijo el señor Carlos Virgüez, padre de familia que admite que él no ve las tiendas de zapatos para no sentirse frustrado.

Los zapatos de vestir no son los únicos que están por las nubes. Ni los zapatos casuales, ni los deportivos y tampoco las sandalias son accesibles hoy en día para las personas.

“Fui a Metrópolis para ver qué compraba ahorita para diciembre y me regreso con la sensación de que tengo que pasarle un trapito a lo que estrené el año pasado. Yo no voy a comprar sandalias en 300 millones”, dice con tristeza la señora Amada Morales, trabajadora del sector público que asegura que con lo que cobre no podrá comprar ni siquiera una zapatillas.

Carlos Bello, encargado de una zapatería en el centro de la ciudad, explica que el alto costo de los zapatos y sandalias en el mercado obedece al problema inflacionario.

“Nosotros trabajamos con el dólar negro y cuando eso sube nosotros subimos nuestros precios. Es impresionante ver cómo en menos de un mes el precio se ha triplicado. La gente se molesta, pero no podemos fijar un precio por más de una semana porque después no se va a poder reponer la mercancía en las vidrieras”, explica Bello.

ACN/diarios

