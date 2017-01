Hugh Grant reaviva su guerra contra la prensa

La guerra contra los tabloides británicos es una obsesión que Hugh Grant no piensa dejar de lado en el recién estrenado 2017, por muy cargada que se presente su agenda laboral. El actor inglés, recién recuperada su estrella en el cine tras unos tiempos de semi retiro, ha vuelto a la carga con su primer tuit del Año Nuevo en el que exige una regulación efectiva de la prensa que evite abusos como las escuchas telefónicas ilegales de las que él mismo fue víctima.

El protagonista de éxitos de taquilla como Cuatro Bodas y un Funeral o Notting Hill, de 56 años, insiste en su misiva en el imperativo de que se apliquen las recomendaciones del informe Leveson, una investigación sobre las malas prácticas de cierta prensa que ocasionaron un escándalo mayúsculo hace ya un lustro. El empeño de Grant es que el público no se olvide de aquel caso de los pinchazos telefónicos a centenares de personajes famosos, y de sobornos a la policía a cambio de información, que acabó saldándose con el cierre del dominical News of The World, propiedad de Rupert Murdoch.

El actor, que jugó su papel en la clausura del dominical tras grabar en secreto a uno de sus periodistas admitiendo el hackeo de teléfonos móviles, ha sido desde entonces uno de los principales rostros de la campaña HackedOff en pro de una regulación estatal de la prensa que vaya más allá del actual código de conducta por el que se rigen los medios. Y en su punto de mira está Murdoch, el magnate de origen australiano que, después de unos años de repliegue a causa del escándalo de las escuchas que emborronó su imagen, busca de nuevo consolidar su imperio televisivo en el Reino Unido con una oferta para controlar la mayoría de las acciones de la plataforma de pago Sky.

Hugh Grant ha sido a lo largo de los últimos años uno de los objetivos favoritos de tabloides como The Sun (también propiedad de Murdoch) o el Mail a causa de su intensa singladura personal, que desde 2011 le ha convertido en padre de cuatro hijos. Los dos últimos son fruto de su actual relación con la sueca Anna Eberstein, mientras que la madre de los mayores es la china Tinglan Hong, que nunca vivió con el actor aunque reside en una casa cercana en el sur de Londres. Antes de ellas, mantuvo largos noviazgos con la socialite Jemima Khan y la actriz Liz Hurley, en lo que se convirtió en una persecución sin tregua de los paparazzi y más de un encontronado del actor con los fotógrafos agazapados frente a su domicilio.

La presencia de Grant en los medios cambió sin embargo de cariz durante el recién despedido 2016, donde fue un asiduo de la alfombra roja. Su interpretación del marido de Meryl Streep en la cinta Florence Foster Jenkins, nominada a los Globos de Oro, le han merecido estupendas críticas al tiempo que apuntalaba nuevos proyectos cinematográfico. Y en estos días se prepara para sumarse al reparto de la secuela del filme Paddington, junto a lo más granado del cine británico. El Año Nuevo sonríe a Hugh Grant, pero el intérprete acaba de dejar claro que no ha olvidado los tiempos amargos que le hicieron vivir los tabloides, y persistirá hasta devolverles el golpe.

