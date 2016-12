Hospital psiquiátrico de Bárbula se encuentra en “la desidia”(+Fotos)

Espacios descuidados, paredes llenas de filtraciones, baños con falta de agua, olores nauseabundo es el ambiente en el que viven unos 50 pacientes con enfermedades psiquiátricas, en el Hospital José Ortega Durán, mejor conocido como el “Psiquiátrico de Bárbula”.

Dos pabellones dividen a las mujeres de los hombres, que sus patologías son y tratadas escasamente con dos medicamentos que sólo ayuda a mantenerlos en calma.

El hospital que tiene más de 60 años en funcionamiento, y que alguna vez fue referencia en Latinoamérica, hoy solo es un ocaso que apenas funciona con precariedades, las tuberías de agua están dañadas, los colchones de los pacientes están en mal estado, la cocina no funciona por lo cual los trabajadores deben pedir ayuda a otros centros médicos para garantizar la alimentación de los enfermos.

Es que ni siquiera el servicio de lavandería es óptimo, pues de cuatro lavadoras y tres secadoras solo funciona una, este jueves los trabajadores solo contaban con dos kilos de detergentes para lavar 20 kilos de ropa, que sólo es lavada una vez por semana cuando llega el servicio del agua., “cuando no podemos lavar la vestimenta y la ropa de cama ellos deben andar desnudos y dormir sin abrigo (…) Por lo menos ayer (miércoles) no teníamos el detergente ya hoy no hay agua debemos esperar la semana que viene para lavar esta ropa”, aseveró un trabajador que prefirió no ser identificado.

El nosocomio que está adscrito a la administración de la Gobernación de Carabobo, ha sufrido múltiples robos que han hecho que la situación empeore, en la sala de reposo del pabellón de hombres solo funcionan dos lámparas de ocho.

Los trabajadores no cuentan con los insumos de seguridad para atender a los pacientes, el personal de limpieza escasamente tienen agua para mantener limpias las áreas hospitalarias porque no reciben desde hace meses desinfectantes.

La alimentación estaría garantizada para los 50 pacientes hasta el 31 de enero de 2017 esto debido a un acuerdo que tienen con la empresa estatal Mercal.

Los trabajadores denunciaron que algunos enfermos presentan otras patologías y que son rechazados en otros centros asistenciales por ser enfermos psiquiátricos.

Las áreas verdes parecen selva, pues no han sido podadas desde hace algún tiempo, ni la alcaldía de Naguanagua, ni la Gobernación de Carabobo se encargan del mantenimiento.

El departamento de laboratorio cuenta con los reactivos para realizar los exámenes, sin embargo los equipos están fuera de funcionamiento por los años de servicio y la falta de mantenimiento.

Una lamentable denuncia fue que ocho pacientes psiquiátricos habrían fallecido en menos de 45 días, que provenían del Sanatorio San Marco, algunos casos por desnutrición otros por enfermedades respiratorias.

Redacción: Leomara Cárdenas

Fotos: Gabriel Yezzi

ACN