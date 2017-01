Horóscopo de hoy miércoles 11 de enero del 2017

Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

Has conseguido superar la prueba a la que te sometieron en el trabajo la semana pasada con más que notable. Te mereces un descanso. Tu pareja también es consciente de ello, por lo que te puede sorprender con alguna invitación al cine o a cenar en un lugar romántico. Disfruta del momento, no es momento de buscar pegas a nada.

Habrá problemas de salud en el entorno familiar más cercano, bien sean los padres o alguna persona mayor con la que tenías mucho contacto. Esto hará que el resto de la familia esté preocupada y que el ambiente sea un poco depresivo. Igualmente son de temer algunos problemas con los hijos, pero no referentes a la salud, sino a su comportamiento y a su actitud rebelde.

La entrada inesperada de perqueños ingresos económicos no llegarán a recuperar tu cuenta económica, pero siempre servirán para mejorar tu estado de ánimo. Te sigue preocupando tu situación financiera a corto plazo, porque tu intención es crear algún tipo de negocio que te permita independizarte y mejorar tu nivel social. Tus planteamientos son buenos pero es de temer que tengas que esperar algún tiempo.

Ahora estás en una temporada en la que te puede resultar muy interesante realizar viajes en busca de aventuras, al aire libre y en contacto con gente extranjera si es posible. Ir organizándolo te vendría muy bien para que todo salga a la perfección. Ojo si piensas hacer una compra importante en el día de hoy, deberás sopesar muy bien los beneficios en función de la inversión.

Hoy es un día de gran inspiración para ti. A muchos de los conflictos que tienes pendientes les vas a encontrar solución por ti mism@ lo que te permitirá adelantar mucho de lo que tienes atrasado. Presta especial atención a las comidas, alimentarte bien durante todo el día te ayudará a tener las energías necesarias, no dejes de hacerlo.

Tendrás a algún hijo en contra y es posible que se enfríe mucho la relación. Tiene un auténtico problema que le provoca celos. Le recortarás la paga que le tienes asignada porque últimamente está derrochando mucho en tonterías. De todas formas, te costará ser duro con él o ella, porque tiene mucho carisma y conoce tus puntos flacos.

Ahora que ha habido una salida o pérdida de dinero, es necesario que te hagas el firme propósito de ahorrar. No tendrás más remedio que renunciar a algunos caprichos o proyectos que te hacían mucha ilusión, pero que debes reconocer que no son imprescindibles. A pesar de estos problemas, no dejes de prestar atención a tu pareja.

Aunque todavía sigue un poco fría y tirante la relación con tu pareja, las cosas mejorarán. Salir con los amigos y conocidos e integraros en un grupo mayor y divertido os hará olvidar vuestros pequeños problemas y poco a poco se irá restableciendo la armonía perdida. No perdáis ninguna oportunidad de despejaros y cambiar de ambiente.

Necesitarás el contacto con la gente, abrirte, hablar y dialogar. Sobre todo te será imprescindible el intercambio de ideas y de experiencias con el mayor número diferente de personas. Si te planteas emprender proyectos en el ámbito social, adelante sin miedo, ya que de momento no hay dificultades.

La pareja está pasando malos momentos, tanto en el plano profesional como personal y, sin embargo, no queda más remedio que atender las reuniones y citas sociales que teniáis programadas. Esto no os apetece lo más mínimo pero no hay más remedio que poner al mal tiempo buena cara y afrontar estos compromisos.

Un conflicto al que no encuentras salida está convirtiéndose en un bucle del que no puedes salir. No es momento para decisiones importantes, te conviene dejarlas venir y esperar que la situación cambie. Deberías aumentar la realización de ejercicio físico para no seguir con la obsesión que en este momento domina tu espíritu.

Tu instinto te dice que debes pasar más tiempo en casa, viendo la tele o delante del ordenador. Nada más lejos de la realidad, se presenta un domingo de lo más ajetreado en asuntos de conquistas, y esta vez no serás tú el que tenga que aportar ideas, te van a llover proposiciones que pueden hasta agobiarte.

