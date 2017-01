Horóscopo de hoy jueves 12 de enero del 2017

Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

Olvidarte del trabajo y las obligaciones te llevan a apuntarte a lo que sea, pero no te lances a la desesperada, no se presentan buenos augurios y más te convendría guardar fuerzas para mañana, tienes mucha mejor previsión. Leer un rato antes de dormir te proporcionará placer y descanso.

Un ataque de romanticismo te invade, es buen día para intentar a aproximarte a esa persona que te llena, tienes las de ganar. Por el contrario, ni se te ocurra llevar la contraria a los superiores en el trabajo, en esta cuestión es mejor agachar la cabeza, ya vendrán mejores días.

Tanto trabajo y compromisos fuera de los horarios habituales no resulta normal, y las compañías que frecuentas últimamente tal vez no sean las más recomendables. Si estás cediendo a los impulsos de una mala influencia, debes cortar la situación enérgicamente antes de que se haga insostenible.

Ese asunto espinoso del que no logras salir debes de zanjarlo lo antes posible. De no hacerlo así corres peligro de que se enquiste y será peor el remedio que la enfermedad. Una llamada de tus padres debe ser atendida, no busques excusas y acude a ellos, en estos momentos te necesitan y no puedes abandonarlos.

Hoy puede ser un día de agitación y nervios en el mundo laboral. Te tocará poner paz y debes hacerlo sin contemplaciones. Asumir las propias responsabilidades es duro, pero es más que necesario en muchas ocasiones. Búscate algo para relajarte antes de ir a casa, la visita a un amigo o el aperitivo con los compañeros.

Conviene que estudies tu situación financiera con cuidado, fijando lo que puedes gastarte, lo que debes ahorrar y lo que debes cuidar para atender las facturas y los pagos fijos. En ocasiones tienes tendencia a olvidar estas sencillas normas, y no será hasta que te organices cuando puedas alcanzar algo de estabilidad.

Hoy podrás dar con la solución a los asuntos económicos que tanto te ha preocupado los últimos días. Pueden producirse roces con familiares que tendrás que manejar bien para evitar que adquieran proporciones un tanto desmesuradas. Tienes buen momento para el amor, eres objeto de deseo y eso va a hacer que todo te resulte muy fácil.

Tienes la oportunidad de arreglar una relación de pareja en la que la tensión ha hecho su aparición. Un lugar romántico y emotivo podría ser el marco ideal para acercaros en esas diferencias y mejorar la situación. Pon imaginación para dar el broche final a una época de malentendidos que os lo ha hecho pasar mal, está en vuestra mano.

Te sentirás impulsad@ a tomar grandes decisiones, pero lleva cuidado porque pueden presentarse imprevistos y tendrás que deshacer lo andado. Se presenta hoy elevada tu tendencia a poner orden y ser estricto al respecto. Sin embargo, tus propios amigos e incluso tu pareja te tratan de disuadir; deberás mantenerte firme.

No te aceleres y no tengas prisa en acometer esas ideas que llegan hoy a tu cabeza, podrías empezarlas mal. Tómate un respiro y programa bien las actuaciones necesarias para emprender las que realmente te interesan. Date una alegría con una compra especial al final de la jornada.

Te resulta últimamente difícil aceptar las normas sociales establecidas, te rebelas y eso te causa problemas con los demás. Intentar una estrategia para no quedar en mal lugar, haz propuestas diferentes pero intenta que los demás descubran la oportunidad de abordarlas. En muchas ocasiones, querer es poder.

Últimamente te encuentras un poco aburrid@ y predecible, tus actos así lo hacen ver, pero eso no te conviene en absoluto. Pasas de una juventud vigorosa y llena de vida al aburrimiento por momentos. Intenta buscar nuevos alicientes a tu vida y experimentar con nuevas sensaciones y relaciones.

Vía: elrancahuaso.cl