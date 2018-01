Horóscopo para este sábado 6 de enero del 2018

Yo estaba en la playa de lo mas feliz y recibi una llamada de mi hermana "VENTE QUE THIAGO NACE HOY " y yooooo "QUUUUEEEEE????" SIII Llleeegoooo el diiiaaaaa!!!!! Dios mio no les puedo explicar lo que siento, lloro, me rio, tengo los nervios nerviosos a milloonnn ❤️❤️❤️ pero FEEEELIIZZZZ porque hoy llega una bendición a nuestras vidas… Dios te bendiga @erikaschwarzgruberoficial te amo hermana, hoy tienes una cita a ciegas y te juro que vas a conocer al amor de tu vida ❤️❤️❤️ cuñado, hermano que la vida me regalo te adoro @07abra ya voy en camino….

