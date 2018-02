Horóscopo para este sábado 3 de febrero de 2018

Horóscopo de hoy sábado 3 febrero de enero del ​​2018. Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Inmejorable día para cumplir con obligaciones que tienes un poco aparcadas. Y entre ellas se encuentra la obligada visita a tus padres. Llámales y dales la sorpresa de que te vas a presentar en su casa, seguro que te preparan algo especial. Buena oportunidad nocturna para indagar nuevos caminos en el amor entre tu pareja y tú.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Día marcado por el amor, debes centrarte en corresponder a las iniciativas de tu ser amado. Dejaos de contemplaciones con el resto de la sociedad y concedeos todo el tiempo del mundo. Es un día para vosotros y debes estar igual de partícipe que tu pareja, este viernes quedará en tu mente como lo mejor en muchísimo tiempo.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Cuidado, especialmente si asistes a alguna reunión con la familia o los amigos, se puede presentar un conflicto con alguien en la reunión por una diferencia de puntos de vista. Probablemente será la otra persona la que te quiera atacar buscándote las cosquillas, pero en tu mano está conducir la situación para que no suba de tono y acabéis bien el día.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Un buen amigo parece haber cambiado de actitud y ya no te proporciona la misma tranquilidad y apoyo emocional que solía darte. Puede que, aunque sea doloroso, sea el momento de que empieces a soltar amarras y consideres seriamente cultivar nuevas amistades en otros círculos que compartan tus mismas inquietudes y sensibilidades.

LEO : nacidos del 23 de julio al 22 de agosto

No temas salirte de los cauces habituales o de resultar un poco extravagante, existen otras manera aparte de las ortodoxas para afrontar las dificultades, y a veces ser racional no solventa nada. Por otra parte, fomentarás las relaciones personales, y en los viejos amigos encontrarás buenos apoyos y excelentes consejos.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vigila tu expresiones y piénsate dos veces lo que vas a decir antes de que te metas en conflictos innecesarios, especialmente en asuntos económicos y laborales. Por otra parte, prepárate para tener una jornada un tanto errática, con muchos despistes y pérdidas de tiempo. Preparar una comida especial te puede ayudar a centrarte.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Has alcanzado algunos objetivos y puedes ampliar contactos con gente interesante a nivel profesinal. Buen momento hoy, día de descanso, para ampliar conocimientos o programar viajes. No te emociones con los gastos y las compras debido a este ambiente optimista.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

En estos momentos te estás jugando mucho, por lo tanto hay que hacer de tripas corazón y ser amable hasta con quien no se lo merece. Con la pareja, no resultes agobiante y deja que el aire circule libremente entre los dos. Buenas previsiones de salud, aunque puedes tener algún problema de articulaciones, vigila los golpes y los esfuerzos físicos.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Has decepcionado a tu pareja más de lo que imaginas. Tienes que encontrar el momento oportuno para disculparte de veras si no quieres que la cosa se enquiste. Déjate de cabezonerías, el amor es mucho más importante que el honor en estos momentos. Tienes todo el día disponible para hacerlo, no lo dejes bajo ningún concepto.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

No dejes que te afecten las malas noticias. Tras un día genial ayer, quizá hoy estés más susceptible y tomes las cosas de otra manera. No hay que alarmarse, es un ciclo normal y tienes que pasarlo. Lleva cuidado porque un animal doméstico del vecindario puede jugarte una mala pasada.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Actúa y decide con confianza, difícilmente te equivocarás. Tus superiores sabrán valorar las soluciones que aportas en el día de hoy. Tiempo de relax en casa, aunque debes colaborar en las tareas cotidianas. Si no lo haces, pagarás las consecuencias, y no serán nada buenas.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

Te conviene disfrutar del sol y del aire libre. Programa con tu familia una excursión a un sitio especial que no conozcais. Y si no te es posible, vete a un parque o a alguna alameda a disfrutar de la vida, con mucha relajación. Tu ayuda en las faenas domésticas será muy bien vista y quién sabe si premiada de algún modo.

Fuente: El Rancahuaso