Horóscopo para este sábado 20 de enero

Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo de este sabado 20 de enero de 2018 gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Cuidado en las cosas que acometas en el día de hoy, y vigila la seguridad y se precavido en cuestión de accidentes. Es posible que lo mejor sea que pospongas alguna de las cosas pendientes. Sé prudente con los compañeros del sexo contrario, su buena disposición no deberías malinterpretarla, aunque quizá exista alguna posibilidad.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tus finanzas están estables, pero líbrate de actuar por impulsos si no compras lo que es estrictamente necesario, se aventuran malos tiempos en este sentido. Un conocido al que no sueles ver y con el que no tienes mucha relación te sorprenderá ofreciéndote ayuda, además de venirte genial estrechará la relación en el futuro.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Procura concentrar tus esfuerzos de hoy en las horas posteriores al mediodía, el fin de semana te está pesando. Opiniones contrarias con alguna persona podrían desilusionarte, sobre si necesitas su visto bueno para seguir con los proyectos. Día interesante para que te vayas a comer solo y medites sobre tus cosas.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Tu sentido emocional está en alza y predispondrá al intimismo y afecto con los seres queridos. Si te concentras en una cosa en vez de diversificar tus esfuerzos, puedes alcanzar éxito en todo lo que te propongas. Un descubrimiento relacionado con amores y que desconocías te va a impresionar, pero te conviene ser discreto.

LEO : nacidos del 23 de julio al 22 de agosto

Son de esperar retrasos o dilaciones en materias legales o en cualquier trámite que estés gestionando, así que tendrás que ser paciente. Intenta manejar tus asuntos uno detrás de otro en vez de querer hacer varias cosas a la vez. Si acometes demasiadas tareas, vas de derrochar excesivas energías y tu entusiasmo se verá mermado al no conseguir ninguna de las metas propuestas.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los asuntos que dejaste a medias deben ser resueltos en estos días porque te encontrarás en un estado de ánimo muy favorable para ello. Además, en el horizonte se atisban nuevos retos que reclamarán pronto tu atención, por lo que es muy interesante que no tengas nada pendiente para poderles dedicar todo el tiempo.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un problema se va a resolver a corto plazo gracias a la intervención de alguien que te quiere, aunque tú nunca le hayas tenido demasiado presente. Rebaja un poco el orgullo y acepta las ayudas que se te ofrecen, porque son desinteresadas y sólo buscan tu bien. Cerrarse a estas acciones por amor propio no es una buena idea.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las vibraciones no van a ser buenas en esta jornada hasta bien empezada la tarde, así que intenta posponer cualquier asunto de importancia hasta, por lo menos, después del almuerzo. Por la mañana son de temer disputas, malentendidos y falta de armonía tanto en el terreno laboral como en el familiar. Procura navegar por estas aguas turbulentas con el menor daño posible.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Las perspectivas románticas y sentimentales serán excelentes hoy. Si no tienes pareja y la vas buscando, no debes dejar pasar ninguna posibilidad por remota que te parezca, ya que las circunstancias van a jugar en tu favor y tienes muchas posibilidades de éxito, incluso en aquellos casos en los que antes habías fracasado.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

Es esencial que tengas en cuenta que tendrás tendencia a hacer promesas que no vas a poder cumplir. Tu idea de salir de los problemas huyendo hacia delante, con el único objetivo de ganar tiempo y ahorrarte algún pequeño disgusto no te va a dar resultado. Al contrario, puede que los asuntos que dejes sin resolver se vuelvan en tu contra a corto plazo.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Buen día para las gangas y las oportunidades. Es fácil que se te presenten excelentes ofertas que te pueden ahorrar mucho dinero, o que te decidas a adquirir ese artículo que llevas persiguiendo mucho tiempo y que siempre te parecía demasiado caro. Si tienes la ocasión, no dejes de salir de compras, a callejear un poco sin rumbo y a fisgar en todos los escaparates.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

Una relación amorosa que creías olvidada saldrá de repente a la luz de forma inesperada. Hacía mucho tiempo que ni siquiera pensabas en esa persona y ahora no puedes quitártela de la cabeza y te pasas el día con la obsesión de su recuerdo. Debes sopesar bien los pros y los contras, porque, salgan bien o mal las cosas, lo que es seguro es que tu vida se va a ver transtornada.

