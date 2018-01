Horóscopo del viernes 5 de enero del 2018

Consulta el horóscopo de hoy viernes 5 de enero del 2018, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. Este es un momento de reevaluación y de reajustes en el trabajo. Ahora podrás cambiar aquello que ves que no funciona y potenciar los aspectos que sí te dan buenos resultados.

Tauro. Te conviene ser más flexible en tus ideas, porque la rigidez te impide ver otras opciones tan buenas como las que tú tienes en mente y que te son incluso más beneficiosas.

Géminis. Pensar en el futuro y en lo que no has conseguido aún te traerá más tensión. En cambio, aprovecha los buenos aspectos para mejorar y afianzarte en el terreno profesional.

Cáncer. En el trabajo, no te fíes de todo el mundo, ándate con pies de plomo y asegúrate de no caer en juegos de poder. Tampoco hagas mucho caso a las habladurías que oigas por ahí.

Leo. A veces, es bueno escuchar los consejos de otros, pero ahora no es el momento. Tampoco hagas mucho caso a tu razón, pues tenderá a basarse en prejuicios. Abre tu mente.

Virgo. La autocrítica constructiva es fantástica pero has de saber diferenciarla del machaque constante. Intenta ver lo positivo que hay en ti y poténcialo. En salud, descansa más.

Libra. Te encontrarás con personas inquietantes, de aquellas que no sabes muy bien por dónde coger. Evítalas en lo posible porque ni el diálogo ni la buena disposición servirán.

Escorpio. Es importante que entiendas que no puedes con todo, hay cosas que simplemente has de dejar ir para que no acaben contigo. Templa tu carácter competitivo y luchador.

Sagitario. Te sentirás fácilmente herido en el orgullo y deberás distinguir si el ataque es personal o, simplemente, han dado en la diana sin querer. Necesitas estar por ti, cuídate.

Capricornio. No podrás seguir adelante si no dejas ir el pasado, y estar ocupado en él solo te traerá malestar. En tu hogar, no valdrán las imposiciones sino el diálogo y la tolerancia.

Acuario. Hoy habrá tendencia a las discusiones y te será muy difícil morderte la lengua aunque sepas que es lo mejor que podrías hacer. Contrólate o evita ciertos asuntos.

Piscis. Es de esos días en que uno ha de subir su autoestima, ya sea acompañado de buenos amigos o mimándose un poco. Sé prudente con el dinero y no tomes decisiones en lo económico.

Fuente: El Periódico