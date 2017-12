Horóscopo de hoy viernes 29 de diciembre de 2017

Horóscopo día viernes 29 de diciembre del ​​2017. Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

El amor será el aspecto que te dará hoy más satisfacciones. Tengas o no pareja estable, estos días te sentirás romántic@, lo que puede hacer que estés en boca de algun@s, no hagas caso, probablemente se debe a envidias. Estás en una fase de optimismo y quieres emprender nuevos proyectos, así que no te cortes, adelante.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Es muy posible que en estos momentos necesites algo de compañía, búscala sin importarte nada, elige la persona a la que te conviene contar tus intimidades y cuéntale todo lo que está pasando por tu mente. Presta atención a los asuntos dinerarios, una mal consejo o una información errónea puede meterte en gastos innecesarios.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Una situación desacostumbrada se va a presentar en tu camino. No te involucres demasiado porque puede tener consecuencias futuras, actúa con prudencia y pensando las cosas dos veces. y si luego lo tienes claro, pues no dudes en disfrutar de la ocasión. Buena previsión en lo económico.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Aprovecha este viernes para estar relajad@, no le des demasiadas vueltas a las cosas y deja la ansiedad aparte, no es el momento de buscar problemas sino de aplazarlos. El momento económico no es especialmente bueno, aunque un pequeño gasto, eso que tanto te apetece, te lo puedes permitir.

LEO : nacidos del 23 de julio al 22 de agosto

Llegó el momento de ver algunos objetivos cumplidos y de comenzar nuevos planes para el futuro. Alguien procedente del extranjero te invita, te abre las puertas de su hogar para que le visites y compartáis parte de vuestro tiempo, puede ser la oportunidad para hacer un viaje tranquilo.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Muéstrate tolerante y comprensiv@ con tus allegados, especialmente en el terreno económico. Cualquier discusión o diferencia que se plantee en este terreno debe ser conducida con cuidado y sin pasión, evitando especialmente el sentirse superior o más list@.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Vas un poco acelerad@ y las cosas no van bien cuando las prisas son las que guían tu actitud. Procura no ser presionad@ para hacer las cosas con urgencia porque todo te irá mal. Así será como no has de tener problema. Si quieres obtener más de tu pareja debes hacer un esfuerzo y no racanear lo más mínimo.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el trabajo se resolverán algunos asuntos que tienes pendientes, aunque todavía deberás estar alerta para que no te afecten. No adelantes acontecimientos ni te confíes, bajar la guardia es lo peor que puedes hacer. Estás cerca de encontrar el equilibrio emocional que tanto deseas.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es necesario que cambies algunas de tus costumbres y te aventures en cosas nuevas que te puedan abrir nuevos campos para llenar tu monótona vida. No te será fácil, pero habrás dado un paso importante. Busca modelos a seguir en personas que conozcas, no es tan complicado.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

La gente empieza a cansarse de tu comportamiento y eso puede ser fatal para tus relaciones. No te extrañe que alguien te haga reproches y te ponga en tu sitio. Debes dar un giro radical, estás a tiempo, pronto te sentirás mejor y con una nueva perspectiva, no arriesgues.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No estás en tu mejor momento, necesitas hablar, desahogarte con un buen amigo o un familiar, y cuando trates de acudir a él, te llevarás la sorpresa de hay poca gente pendiente de ti. Debes ser consciente que últimamente no has prestado atención y te has alejado de l@s poc@s amig@s que tienes.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

Quieres aprender y conocer nuevas tendencias y conceptos. La lectura, la música, una buena película son obligadas en el día de hoy porque te harán sentirte muy bien. Además te encuentras resolutiv@ y eficaz por lo que los problemas pasarán a un segundo plano rápidamente.

