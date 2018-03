Horóscopo del 20 de febrero del 2018

Consulta el horóscopo del martes 20 de febrero del 2018, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. 21/03 al 19/04. Sentirte libre será lo más importante para ti, pero puede derivar en rebeldía si no lo controlas. Hoy también gozarás de gran intuición y muchas ganas de cambio y renovación.

Tauro. 20/04 al 21/05. Este martes te sentirás más inquieto y nervioso, Tauro, además, podrías tomar algunas decisiones radicales de las que te arrepentirías más tarde. Sé muy cuidadoso y tranquilízate.

Géminis. 22/05 al 22/06. Estarás soñador y tendrás que volver a la realidad una y otra vez y enfocarte en lo que estás haciendo. Será un día excelente para socializar y encontrarte con tus amigos.

Cáncer. 23/06 al 22/07. En lo profesional, hoy no quieres restricciones, Cáncer, sino poder hacer lo que tú crees que debes hacer. Ten en cuenta que necesitarás tener más disciplina y organización.

Leo. 23/07 al 22/08. Hoy estarás mentalmente muy activo, Leo, y tendrás ideas innovadoras que serán un desafío para las mentes más conservadoras. Trata de expresar lo que piensas sin brusquedad.

Virgo. 23/08 al 23/09. No reflexiones tanto en lo que no está funcionando en tu vida y sí en lo que va bien. Deja de lado todo aquello que no te permita avanzar. Es un buen día para cambiar de hábitos.

Libra. 24/09 al 23/10. Debes de tratar con extrema delicadeza tus relaciones personales y en el trabajo. Gracias a tu inteligencia y a tu objetividad tendrás en día exitoso en el terreno laboral.

Escorpio. 24/10 al 22/11. Esta mañana será bastante caótica, sucesos inesperados te obligarán a adaptarte y a realizar nuevos planes. Por la tarde, sentirás más armonía y podrás, por fin, relajarte.

Sagitario. 23/11 al 21/12. El contacto con tus amistades te levantará el ánimo y te motivará a actuar, Sagitario. En el amor, te costará aceptar los contratiempos y necesitarás cargarte de paciencia.

Capricornio. 22/12 al 20/01. No seas tan rígido, trata de mantenerte más flexible y acepta la opinión de los demás. Sólo de esta manera podrás crear una buena atmósfera en tu hogar y con tu familia.

Acuario. 21/01 al 18/02. Relaja tu mente y deja de obsesionarte porque si no, la tensión se te hará difícil de llevar. Es un día de noticias y llamadas sorpresivas, de intuiciones y de grandes ideas.

Piscis. 19/02 al 20/03. Tendrás que atender asuntos prácticos con la mente bien fría y amplitud de miras. Acepta tus límites, Piscis, de esta manera, sacarás mucho más provecho de tus capacidades.

Fuente: El Periódico