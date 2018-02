Consulta el horóscopo del viernes 2 de febrero del 2018, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. 21/03 al 19/04. En el trabajo, será importante que pongas orden a tus asuntos y que organices con cuidado el día. Actúa con cautela, perseverancia y disciplina y evita la dejadez y el caos.

Tauro. 20/04 al 21/05. En el amor, si no quieres ver las cosas tal y como son sufrirás tarde o temprano. Si eres artista, hoy estarás muy inspirado, pero necesitarás algo más de disciplina y orden.

Géminis. 22/05 al 21/06. Habrá cierto caos en tu hogar y la organización será imprescindible para que la cosa no vaya a peor. Hoy, en general, recuerda mantenerte con los pies en el suelo.

Cáncer. 22/06 al 22/07. Deberías tener más cuidado y no creerte todo lo que oigas, por muy bonito que suene solo serán cantos de sirena. Confía solo en aquello que te puedan probar o garantizar.

Leo. 23/07 al 22/08. En lo económico, deberás ser prudente y escuchar a otras personas que tendrán la mente más clara que tú. En el trabajo, cuida los detalles y no tengas prisa; así te irá mejor.

Virgo. 23/08 al 21/09. Tu sensibilidad será tan acusada que te costará saber a ciencia cierta qué es lo que sientes. Por eso, hoy es muy importante que no te dejes llevar por tus emociones.

Libra. 22/09 al 22/10. No le des vueltas a lo que te preocupa, pues acabarás lleno de temores e inseguridad. Trata de relajar tu mente con música, meditación o conversaciones que sean positivas.

Escorpio. 23/10 al 22/11. Si te sientes engañado por una amistad o por un amor, piensa si no es que le habías idealizado y que exigías demasiado de esa relación. Si trabajas en grupo, sé paciente.

Sagitario. 23/11 al 21/12. No te apetece tratar algunos asuntos profesionales pero no te quedará más remedio que hacerlo. No confíes en quimeras, sé realista y ten sentido práctico al actuar.

Capricornio. 22/12 al 20/01. Te sientes atrapado en tu rutina y quieres sentirte más libre y vivir nuevas experiencias. De todas formas, no caigas en el escapismo porque lo que evites seguirá estando ahí.

Acuario. 21/01 al 18/02. Tus percepciones serán muy agudas pero podrías malinterpretar de dónde vienen. Será mejor que te tomes un día tranquilo en el que puedas tener el control de tus emociones.

Piscis. 19/02 al 20/03. Hoy estás muy sensible y te costará aceptar las críticas. Pero también es cierto que, escuchando a los demás, sabrás ser más práctico y realista en algunas cuestiones.

Fuente: El Periódico