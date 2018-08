Hiperinflación desatada demostrada con 11 productos

Una compra de 11 productos puede abarcar esta semana; casi la mitad del nuevo salario mínimo decretado por Ejecutivo; y que entrará en vigencia el próximo primero de septiembre; una muestra de la difícil tarea que enfrenta el gobierno para recuperar el poder adquisitivo; a pesar del alza de 5.900% de la remuneración básica.

Según las cuentas que saca el gobierno, en la “Narnia” donde ubican su ideario; al incrementar los salarios de manera estratosférica; nada sino la cifra del salario debería cambiar; de hecho, la persecución desatada en contra de comerciantes que, al realizar los ajustes de precios; a fin de crear un capital que permita la cancelación de salario y prestaciones de sus empleados; ha dado una muestra de la rigidez y falta de ajuste a la realidad que poseen los “genios” diseñadores; e implementadores de estas políticas económicas en el país.

De acuerdo con el monitoreo semanal que realiza Banca y Negocios; en el centro de Caracas; a una cesta de 11 productos; se requiere Bs.S 760 para adquirirlos; equivalente a 42% del nuevo sueldo mínimo fijado en Bs.S 1.800.

La nueva regulación de precios

Nicolás Maduro anunció esta semana una nueva regulación de precios, esta vez de un grupo de 25 alimentos básicos, correspondientes al Plan 50. Muchos de esos valores eran los que se encontraban en supermercados y abastos, sin embargo otros están por debajo de los que se pudieron apreciar esta misma semana.

Venezuela acumula hasta julio una inflación de más de 10.000% y según varios pronósticos estaría cerca o superaría 1.000.000% para fines de año. Ante esta realidad el Ejecutivo lanzó un paquete de medidas que abarca salarios, alza de impuestos, controles y el “anclaje del bolívar al petro (nueva unidad de cuenta)”.

Los 11 productos que demuestran el despegue de la hiperinflación

Banca y Negocios monitorea un grupo de 11 productos, el mismo registró un alza de 22% al pasar de Bs. S 620,5 a Bs. S 760; Un caso particular fue el del pan que pasó de Bs. S 3,5 a Bs. S 20, un incremento de 443%. Ese alimento no se encuentra entre los 25 anunciados por el gobierno; pero sí la harina panadera.

También subieron; el Pollo, café, azúcar y arroz; y se ubicaron por encima de lo establecido en los precios acordados. El gobierno ha dicho que hará cumplir los nuevos precios y de hecho empezó a aplicar sanciones; cierres y arrestos así como rebajas; en varias cadenas de supermercados y tiendas en casi todo el país.

Uno de los temores que expresan los venezolanos; es que estas medidas impliquen desabastecimiento si ocurre lo mismo que en las ocasiones previas; cuando se regulan precios que no permiten a los productores ni siquiera cubrir los costos.

Monitoreo de la cesta básica

