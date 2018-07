Con uñas y dientes hija mayor de Julian Gil defendió a su padre

No dejes de leer: Se acabó el amor entre Gustavo y Corina

Entre la preguntas de su seguidores una de ella fue cuánto tiempo tiene sin compartir con tu medio hermano a lo que respondió que solo vio a Matías una sola vez; y que actualmente no mantiene ninguna comunicación con la ex pareja de su papá.

La diseñadora recientemente se pronunció por la red social Instagram a través de los nuevos stikers de preguntas que ahora forman parte de la red. Utilizo la herramienta para responder algunas interrogantes realizadas por sus seguidores; quienes no dudaron en preguntarle su posición frente al conflito entre su padre y Marjorie.

Pero la hija mayor del artista no se queda atrás si se trata de defender a su padre; quien en comparación de su tía se ha mantenido más calmada. Sin embargo, mantiene su posición ante el pleito generado entre la ex pareja.

Nicolle Gil la primogénita del actor no ha dudado en posicionarse a favor de su padre; al defenderlo con uñas y dientes de todos aquellos que lo acusan.

