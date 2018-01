Hermana de Abraham Agostini exige que se entreguen los cuerpos

María Virginia Agostini, hermana de Abraham Agostini, uno de los abatidos en la “Masacre de El Junquito” exigió la noche de este viernes a las autoridades que entreguen el cuerpo de su hermano y de los otros miembros de la resistencia.

Tras hacerse el reconocimiento de los cuerpos que permanecen en la morgue de Bello Monte desde el pasado lunes los familiares aún no han podido enterrar a sus parientes. Denuncian desde hace varios días que el Gobierno tendría intenciones de cremar los cadáveres.

Entre tanto, este viernes se dio a conocer los resultados de las respectivas autopsias donde queda certificado que los 7 venezolanos que se encontraban dentro del chalet fueron asesinados por impactos de proyectiles en la cabeza.

Ante la demora en la entrega de los cuerpos por parte del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), Agostini hizo un llamado al ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, para que entregue a los fallecidos y así poder llevar a cabo los funerales.

Desde la morgue de Bello Monte, la hermana de Abraham Agostini, indicó que no se retirará del lugar hasta que tenga el cuerpo de su hermano. Agregó que las autoridades no les darán los cuerpos hasta que el fiscal 9° militar no lo autorice

“Estamos aquí y no nos vamos a mover hasta que aparezca y nos de las respuestas que necesitamos y nos den los cuerpos”.

Agostini fue entrevistada por el periodista Fernando Del Rincón donde denunció una vez que quieren incinerar los cadáveres. Recordó a su hermano como un buen hombre a la vez que aseveró que en el reconocimiento que realizó al cuerpo detalló hematomas en su cara.

“Abraham tenía en su cara algunos moretones, era un hombre ingenuo, solidario, risueño, dado con las chicas, mi hermano era un hombre que le gustaba hablar”

