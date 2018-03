Haydée Franco: Es de alto riesgo ir solos a presidenciales

Valencia, febrero 20 (Marlene Piña Acosta) .- Haydée Franco, secretaria general de Avanzada Progresista en Carabobo, consideró de alto riesgo ir solos a las elecciones presidenciales y sin el apoyo de la unidad.

La dirigente opositora aclaró que el ex gobernador Henri Falcón, tal como él lo ha manifestado a toda Venezuela, es precandidato presidencial, porque es una opción que se está estudiando.

“El partido Avanzada Progresista está considerando participar o no con candidato propio en las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de abril”, adelantó.

“Nosotros no hemos colgado los guantes en la búsqueda de un consenso. Creemos que todavía pudiera lograrse un acuerdo”, precisó.

Hizo referencia a una reunión prevista para este martes en el Hotel President, en Caracas, con algunos factores que están en la misma tónica, buscando la participación en el proceso comicial.

“Consideramos que Venezuela necesita una salida, por lo que dejar el camino libre para que cabalguen factores de poder es de alto riesgo. Pero también es de alto riesgo ir solos y sin el apoyo de la unidad”, aseveró.

Además precisó las ventajas y las desventajas de cada una de las posturas asumidas en el escenario de ir o no a los comicios.

“Creo que nos estamos jugando la vida en este proceso y en estos días que están por llegar. Los políticos debemos asumir con altísima responsabilidad los escenarios que están por darse. Es un asunto de altísima responsabilidad ir o no a las elecciones. No es un juego, ni de tomar decisiones a priori. Creo que todavía hay luces en el túnel y la última luz no se ha apagado”.

Considerò que el Gobierno ha jugado cómo se juega a la política, y no ha fallado en su juego. “Nos ha agarrado de un día para otro en unas elecciones ilegitimas, porque la Asamblea Nacional Constituyente, no es la autoridad para convocar a elecciones presidenciales o de cualquier índole. Y creo que las adelantaron porque la crisis social, económica y política que vive el paìs es de grandes magnitudes”.

Marlene Piña Acosta/ACN

