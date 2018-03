Lewis Hamilton obtuvo el primer lugar en la clasificación de Australia

El británico Lewis Hamilton iniciará la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno (F1) desde el primer lugar al haber capturado este sábado la pole position en la cita inaugural de la temporada 2018.

Con un registro de 1:21.164, Hamilton se desmarcó de sus rivales en la tercera y última ronda de la sesión de clasificación en el circuito semiurbano de Albert Park (en Melbourne).

“Puedes pensar que con los resultados de estos años esto sería algo normal para mí pero es igual de intenso, y mi corazón está a 100 por hora. Gracias por haber venido a todos los aficionados, estoy muy agradecido a Australia por ser buenos anfitriones. Estoy muy contento con esta vuelta, ha sido muy bonita. Y ha sido lo mejor que he podido hacer”, comentó a pie de pista el inglés, luciendo una enorme sonrisa tras su gran calificación.

El finlandés Kimi Raikkonen y el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, saldrán desde el segundo y tercer lugar respectivamente.

Hamilton batió el mejor registro de la pista con su estratosférico 1:21.164; además, logró su quinta pole consecutiva en Australia y superó a su ídolo Ayrton Senna con una pole más en este Gran Premio que el brasileño, alcanzando las siete y convirtiéndose en el gran rey de poles en esta cita mundialista.

Asimismo, el inglés sumó su pole número 73, aumentando su leyenda en el ranking histórico de polemans, alejándose cada vez más del segundo clasificado de dicha lista, Michael Schumacher (68).

Estas fueron todas las posiciones para la primera carrera de la campaña:

Clasificación Gran Premio de Australia 2018:

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:21.164

.2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:21.828

.3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:21.838

.4. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:21.879

.5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:22.152

.6. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:23.187

.7. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:23.339

.8. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:23.532

.9. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1:23.577

10. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) No terminó la Q3

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:23.692

12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:23.853

13. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:24.005

14. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:24.230

15. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:24.786

16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:24.532

17. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:24.556

18. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:24.636

19. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:24.922

20. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:25.295

