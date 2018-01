José Gregorio Briceño Torrealba.-

El hambre es el arma de los comunistas, al destruir todo el aparato productivo (la propiedad privada), viene automáticamente la hambrunas que ya hoy tiene todo la población nacional y ello permite la implementación de la dictadura, que en el caso venezolano no es del proletariado.

Definitivamente, viendo la tragedia que ocurre en Venezuela, he entendido que hay seres que nacen sin alma, no existe un ápice de humanidad ni compasión para con los seres humanos que los rodean. Lamentablemente, la peor selección de desalmados está en mi patria y su calaña sobrepasa cualquier imaginación en lo siniestros que son y lo que ha sido capaz de hacerle a sus coterráneos.

Inicio este nuevo año con un nudo en la garganta por el dolor y la impotencia que siento al ver cómo ha transcurrido unas de las más tristes navidades de la historia de Venezuela, y clamo a Dios para que cubra de bendiciones mi patria y calme las tribulaciones que nos impone el régimen criminal y despiadado que regenta Nicolás Maduro, sus bandas de traidores y sus carteles de narcotráfico

El año 2018 inicia su ruta con una inflación cercana al 3.000 %, la más alta del mundo y, según reconocidos economistas, se espera que este año sea 10 veces peor que el 2017, o sea, más de 30.000 mil % la inflación del año 2018. De ser acertado el pronóstico de estos destacados economistas, la mortandad por hambre se contará por millones de venezolanos, sin contar la falta de medicamentos y los depauperación de los hospitales y los miles que mueren diariamente por el alto índice de inseguridad personal que nos posiciona en el país más inseguro del planeta.

Con los basureros llenos de venezolanos haciendo cola para hurgar los desechos pestilentes, con el más alto índice de muerte de niños por desnutrición, con nuestros adultos mayores maltratados y muriendo por falta de medicinas y frente a esta realidad visible hasta para los ciegos, el narcorégimen sigue rechazando la ayuda internacional y negando la crisis humanitaria y la pregunta es ¿por qué? La verdad, quisiera pensar que es producto de una disociación mental del narcogobieno pero no es así. Revisando la historia de las revoluciones comunistas del XX, nos damos que cuenta que lo que está ocurriendo en nuestro país responde al vulgar libreto comunista, el cual se basa en el sometimiento de la masa bajo la promesa de igualdad en la distribución de la riqueza. Con ese cuento y llenos de promesas de menos trabajo y más beneficios aunado a satanizar al capitalismo porque es un sistema poco equitativo, cautivan a los más desposeídos y captan su simpatía y apoyo para hacerse del poder y comenzar el proceso de empobrecimiento general rumbo al comunismo.

Según los marxistas, en sus distintas vertientes, coinciden que la sociedad comunista se desarrolla en un período de transición y dos fases. El “período de transición del capitalismo al comunismo” (o “transición al socialismo” propiamente según Lenin), se inicia como anteriormente se asomó por la toma del poder político supuestamente por parte del proletariado (el pueblo) y se apropian de los medios de producción estatizándolos.

Además, se genera la violencia política, se eliminan las libertades de expresión y asociación de la clase enemiga y debe imponerse la reeducación ideológica de la clase media y del nivel más popular o desposeído

Plantea Lenin que “La fase superior del comunismo” o “comunismo” propiamente, a la que no se ha llegado jamás en la historia universal, la contribución a la sociedad como la provisión de bienes sería gratuita y sólo limitada a la libre voluntad de los miembros de trabajar cuando y como deseen, y de consumir lo que consideren necesario. Obviamente no se ha logrado pues el nivel de empobrecimiento destruye al país y necesariamente se debe dar un cambio o implosión social de cualquier tipo

Así vemos como en Venezuela, el Intergaláctico decidió acabar con el aparato productivo del país, destruyendo más de 14 mil industrias, expropió y confiscó más de 4 millones de hectáreas productivas para dejar en producción menos del 1% con el objetivo de copiar el modelo castro-comunista de la Habana. La lógica indica que al destruir todo el aparato productivo (la propiedad privada), viene automáticamente la hambrunas que ya hoy tiene todo la población nacional y ello permite la implementación de la dictadura que en el caso venezolano no es del proletariado, aunque tengamos un presidente obrero, sino de las redes del narcotráfico sostenida por una cúpula militar que protege a través de los puertos y aeropuertos del país, la producción de 180.000 hectáreas de coca del vecino país (Colombia) garantizando la exportación de la mercancía.

En Venezuela, el Socialismo del Siglo XXI tiene su toque personal, dejó atrás el romanticismo del “Hombre Nuevo” del Che, en el que prevalece el espíritu de solidaridad y no el egoísmo de los individuos. Nooo, el Socialismo Venezolano del Siglo XXI, no tiene una ideología, ni una doctrina formal, que lo identifique pero sí tiene un sello personal ¡el narcotráfico y la corrupción!, éste último que no es exclusivo ni excluyente de Venezuela ni del Socialismo pero que sin duda, le ha dado una nueva dimensión.

De todos los países del mundo los cuales, después de la Segunda Guerra Mundial, implementaron buscando recuperar sus economías el modelo marxista :Rusia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania a quienes se agregaron los países alineados de Europa del Este, América Latina y Asia ( Mongolia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Albania, Alemania Oriental, Rumania, Cuba, Vietnam, Yemen del Sur, Camboya –país que estaba bajo el dominio de Vietnam, China, Laos, Yemen, Etiopía, Angola, Somalía, Congo – Brazzavillle, Mozambique, GuineaBisáu, Benín, Argelia, Birmania, Nicaragua, Granada, Afganistán entre otros); al día de hoy sólo permanecen con el modelo económico socialista de tipo soviético bajo control de partidos únicos, son: Corea del Norte , Nicaragua y Cuba. Por qué China, Vietnam y Laos si bien son gobernados por partidos comunistas, sus economías han evolucionado a formas mayormente mercantiles y capitalistas ya que la camisa de fuerza del comunismo es destruida por el exceso de fuerza de trabajo de las clases proletarias justo lo que evitaban los que pregonan el comunismo. Por donde lo mires un total fracaso a nivel mundial.

En honor a la verdad, el proyecto del Intergaláctico, originariamente disfrazado de humanismo en el que muchos creímos, hace rato desvió su camino. Incluso dudo hoy en día que el interés de este régimen sea implementar un régimen comunista o socialista ideológicamente hablando. Quienes hoy nos gobiernan, carentes de toda formación académica, ideológica y moral, iniciaron el falso camino del humanismo y se vieron investidos de tanto poder, que hoy día utilizan las herramientas que Marx ofreció, para dominar a las masas con el único objetivo de perpetuarse en el poder y preservar sus privilegios. Definitivamente el hambre es la estrategia fundamental del régimen para mantener a toda la sociedad ocupada en buscar la manera de subsistir mientras el narcogobierno y la cúpula militar, hacen desastres.

El reto más arduo de 2018, es enfrentar a los delincuentes que gobiernan Venezuela y que los 5 partidos que dominan la Mesa de la Unidad Democrática (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista) se empeñan en darles credibilidad, sentándose en una mesa de diálogo que rechaza más del 70% de los venezolanos. El partido de mayor tiempo y trayectoria en el país-Acción Democrática dijo que reconocería a la farsante Asamblea Nacional Constituyente- ANC pues esta irrita instancia anunció que los partidos deben validarse el 27 y 28 de enero y ellos no se van a quedar por fuera y la reconocerán como ente legal. Qué dirán los diputados de ese partido que están en la legítima Asamblea Nacional, como se entiende eso… Tengan un mínimo de coherencia señores, pasan por extremos ignorantes. Además de que el nivel de burla de los representantes del régimen amenazando con esperarlos con crema antiinflamatoria en la siguiente reunión y sin embargo se presentan sin ninguna respetabilidad. Si bien considero que la negociación es una herramienta válida, debe ser utilizada con la única guía y mandato que les dio el pueblo venezolano a los diputados electos el 6 de diciembre 2015 y el 16 de julio de 2017 y hacer valer la legitimidad de ese poder y no llegar a la mesa de diálogo con el rabo entre las piernas sabiendo que no hay voluntad real de solución sino estrategia de alargar los tiempos para perpetuarse en el poder.

Creo asimismo que si a fuerza de desencuentros y burlas llegasen a firmar algún acuerdo en las próximas reuniones, aseguro que no se van a cumplir ya que sabemos que con malandros no se negocia, no tienen palabra, ya lo han demostrado, como van a negociar si su plan es hambreador y sometedor o es que de verdad los dialogantes de la oposición creen que ellos no se dan cuenta de que hay la URGENTE E IMPOSTERGABLE necesidad de habilitar un canal humanitario. La negociación de los castrochavistas degenerados será traducida en ventajismo electoral y negación de la realidad.

La lucha no se detiene y desde mi particular cárcel del exilio, seguiré dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

