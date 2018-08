Gremio de la salud continúa la protesta que comenzó en junio

El gremio de la salud continúa la protesta que comenzó el pasado 25 de junio en varios estados de Venezuela. Todo empezó con las enfermeras y poco a poco se han ido agregando los médicos, personal obrero, entre otros; en apoyo a las mejoras en todo lo que respecta la salud venezolana.

Este miércoles enfermeras, médicos y personal de salud de distintos centros hospitalarios, públicos y privados; se concentraron en la Plaza de Caracas, de la ciudad Capital para protestar por falta de insumos médicos, medicinas y para exigir reivindicaciones salariales.

Tienen previsto trasladarse hacia el Ministerio de Salud, para exigir respuesta del ministro de Salud, Carlos Alvarado, para que atienda sus solicitudes; ya que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha dado ningún pronunciamiento ni solución, a la protesta que lleva 45 días.

Carlos Prosperi, presidente de la Sociedad de médicos residentes del Hospital Vargas, señaló que la situación para atender a los pacientes es cada vez más difícil y por tal razón exigen respuestas inmediatas.

En el Zulia también permanecen en protestas

El día de hoy las enfermeras del estado Zulia manifestaron por la misma razón que los caraqueños.”No nos alcanza para alimentarnos. No alcanza para alimentar a nuestros hijos. Estamos en la lucha por nuestros pacientes que se están muriendo, no tenemos insumos para atenderlos y sin eso no hacemos nada” dijo Vicky Castellanos, enfermera de Zulia.

De igual manera, una enfermera que se encontraba en la protesta; informó la muerte de seis pacientes en la sala de cuidados intensivos por falta de insumos para atenderlos. Aseguró también que ella misma arriesga su vida; porque atiende a los pacientes directamente con su mano por la escasez de guantes.

Hay quienes solo están atendiendo a las emergencias

Existen trabajadores de la salud, que no están atendiendo consultas como método de protesta; sólo reciben emergencias. Cabe destacar que los profesionales de la salud aseguraron que su paro indefinido de no atender a pacientes no significa una desatención absoluta.

La lucha de los profesionales de la salud es por el derecho a la vida, un salario justo y un trabajo digno en todo el sector; donde los centros estén dotados de equipos, insumos y medicinas para la buena atención hacia los paciente.

