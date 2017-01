¡Golpe bajo! Alicia Machado habla sobre el tamaño de las partes íntimas de Luis Miguel

La ex Miss Universo Alicia Machado da nuevamente de que hablar, pero esta vez no sobre su propia vida, sino sobre las partes íntimas del cantante Luis Miguel. La ex reina de belleza no dio detalles específicos, pero insinuó que el intérprete tiene un miembro pequeño.

El dato salió a relucir durante una entrevista a un medio internacional en la que, a modo de reto, Machado debía beber de una copa si los conductores acertaban al preguntar por características amorosas de sus ex parejas.

A pesar del jocoso juego, Alicia Machado no desaprovechó la oportunidad para hablar bien de su relación.

“Todo fue muy lindo, él era un chavo hermoso y bello, y yo siempre le mando mis mejores deseos y bendiciones”, dijo.

Vía: NTN24