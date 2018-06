Godín se molesta por sugerencia de que Uruguay hará juego brusco contra Salah. El capitán de la selección de fútbol de Uruguay, Diego Godín; se enojó el jueves ante la sugerencia de que la “celeste”; podría recurrir a un enfoque físico para neutralizar al delantero de Egipto Mohamed Salah; quien jugará tras varias semanas fuera de las canchas por una lesión de hombro.

Un periodista le consultó en rueda de prensa si su equipo repetiría el accionar de Sergio Ramos; en la final entre Real Madrid y Liverpool por la Liga de Campeones; cuando Salah terminó lastimado.

“Esa es una pregunta muy inoportuna; porque no creo en la mala intención de nadie. Vi la jugada y me pareció una como muchas que pueden pasar. A mí me sacaron tres dientes, son cosas que pasan en el fútbol”, sostuvo Godín.

El entrenador de Egipto, Héctor Cúper, confirmó que Salah saltará al campo el viernes; en el choque por el Grupo A del Mundial. “Nuestra preparación no depende de un jugador. Salah es importantísimo para su selección pero nos preparamos para que esté él o no”, concluyó el defensor uruguayo.

ACN/Reuters

