No es un regalo la entrega del nuevo bono, es un derecho, afirma la abogado Marlitt Rebeca Pérez, en su cuenta Facebook, para eso se saca el petróleo de nuestro suelo a pero hay un inconveniente el dinero aparece reflejado en la cuenta en internet pero la realidad es que en la cuenta bancaria no se refleja y eso paso con el bono de reyes hay unos pillos aprovechándose es lo que supongo ya que varias personas así lo manifiestan hay que investigar porque no les llega el dinero a su cuenta bancaria si es un error o hay un malhechor aprovechándose.