Gladiador de muay thai noqueó a su rival y al árbitro por “entrometido”

Un gladiador chino dejó noqueado a un árbitro por “entrometido” durante un combate de muay thai. El oponente del luchador también cayó por nocaut al mismo tiempo.

El hecho se registró el pasado sábado en la ciudad de Pattaya en Tailandia, durante un torneo de muay thai, un arte marcial conocido también, como boxeo tailandés. Señala rtnoticias.

En un video difundido en las redes sociales se observa como el experto en artes marciales de nombre Gou Dakui noqueó a su contrincante tailandés Super X Sitsontidech con una demoledora combinación de golpes. Al instante seguido derribó al réferi con una aniquiladora patada en la cara, informa South China Morning Post.

El árbitro buscaba interponerse entre ambos contendientes para detener la pelea dado el fuerte castigo que estaba recibiendo el tailandés. Pero el chino lo paralizó. Ambos quedaron en la lona del rin.

La victoria de Gou situó su récord profesional en 21 victorias y 9 derrotas. Mientras que el del Super X queda ahora en 60-32.

Se desconoce el estado de salud del intermediario.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6

— Yodsanan (@_Yodsanan) November 24, 2018