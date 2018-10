George Wittels asombra con sus coronas de Reinas

Proyectos del reconocido diseñador George Wittels siguen en franco crecimiento; comparado con la creatividad del “Sombrerero” de “Alicia en el país de las maravillas”; ahora creo la corona que llevará la ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Ahora más internacional que nunca

Además de ser el creador de las coronas de los certámenes nacionales más importantes, como el Miss Earth Venezuela y el Miss Intercontinental Venezuela, el también autor es el creador de la corona que llevará la ganadora de la más reciente temporada de Nuestra Belleza Latina.

De esta manera, Wittels sigue invicto en el popular y aplaudido programa que se emite en varios países del mundo, al realizar las preciosas obras de arte que usan las ganadoras del certamen, pues ha realizado las 10 coronas de las ediciones anteriores.

En la temporada número 11 del reality show transmitido por Univisión, dos venezolanas tienen todos los atributos para llevar la tiara sobre sus cabezas: Migbelis Castellanos (Miss Venezuela 2013) y Andrea González, por lo que desde ya se multiplican las expectativas.

“La más bella que he realizado”

“La corona de Nuestra Belleza Latina 2018 es una de las más bellas que he realizado. Siempre he tratado de hacer cada una de ellas distintas a las demás e, incluso, la de la temporada pasada fue innovadora, distinta a todas las que he hecho”, expresó el zuliano.

Esta joya está inspirada en “un concurso que no es de misses, sino que toma mucho en cuenta el talento, además de la belleza, por lo que intento hacer algo que se diferencia del trabajo que el público conoce”, agregó.

El nombre de George Wittels, además, está ligado a la diáspora y al éxito de los venezolanos en el extranjero, que se suma a su éxito propio. La belleza de Andrea Díaz, la venezolana coronada como Miss Chile 2018, se complementa con una corona del escritor de “Yo Mesías”, pieza que se suma a las que ostentan Miss Polonia, Miss República Dominicana, Miss Guyana, Miss Panamá y la polémica Miss España, Ángela Ponce.

