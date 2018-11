Jared Polis es el primer gay millonario, abiertamente homosexual en ganar una gobernación en Estados Unidos.

El legislador demócrata derrotó el martes al republicano Walker Stapleton en la carrera por el cargo en Colorado. El congresista de 43 años fue claro sobre su orientación sexual durante la campaña. Admitió que hace algún tiempo dejó el closet mientras que insistía en sus críticas hacia el presidente Donald Trump.

El gay sucederá al demócrata John Hickenlooper, quien estuvo en el cargo desde 2011. El nuevo gobernador es un empresario, político y filántropo. Es judío que cambió su nombre de Jared Schultz a Jared Polis a los 25 años para honrar a su abuela.

Ingresó a los 16 años a la Universidad de Princeton y a los 20 creó un sitio web que lo convirtió en millonario antes de recibirse. Se estima que tiene una fortuna de 400 millones de dólares.

Durante su candidatura a la gobernación, Polis impulsó la atención médica universal, la educación infantil gratuita y el progreso de Colorado a un estado de energía 100% renovable. Se estima que la comunidad gay y lesbianas votaron por él.

En mayo pasado, cuando Trump había calificado de “animales” a los inmigrantes ilegales, Polis lo enfrentó. “Los inmigrantes son seres humanos, no animales, no delincuentes, narcotraficantes, no violadores; son seres humanos”, lanzó en su cuenta de Twitter @PolisForCO.

Tonight, we reaffirm what makes Colorado the amazing state that it is.

Here, we dream, we dare, and we do. We embrace big ideas and we work sun-up to sundown to make them realities. We see the highest mountains and we climb them. We face the tough decisions and we solve them. pic.twitter.com/s5TgypKQs5

— Jared Polis (@PolisForCO) November 7, 2018