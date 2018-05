Ganador del Pulitzer acusado de acoso sexual. El novelista tuvo que ser bajado de un festival literario en Australia luego de que varias colegas lo acusaran de acoso sexual. Primero el escritor confesó que fue violado durante su niñez.

“No hay suficientes páginas en el mundo para describir lo que me hizo. El planeta entero podría ser mi tintero y aún así no sería suficiente. (…). Puedo decir, realmente, que casi me destruyó. No solo las violaciones sino también todas las secuelas; la agonía, la amargura, la auto recriminación, el asco, la necesidad desesperada de mantenerlo oculto; y en silencio. Jodió mi infancia. Jodió mi adolescencia. Me jodió toda la vida; Más que ser dominicano, más que ser un inmigrante, más, incluso que ser afrodescendiente, mi violación me definió”.

De violado a violador

El escritor y ganador del Pulitzer, Junot Díaz, lo violaron cuando niño, reveló en The New Yorker. A un mes de su emocionante testimonio, la situación dio un giro de 180°, puesto que ahora Díaz es acusado por varias colegas escritoras, quienes dicen haber sido acosadas sexualmente por él.

La denuncia ocurrió durante el Festival de Escritores de Sidney en Australia, el pasado viernes. Díaz daba una charla a raíz de su reciente ensayo en la revista, cuando la escritora Zinzi Clemmons lo interpeló preguntándole porqué había abusado de ella, hace seis años, cuando era una estudiante.

“Como estudiante de posgrado, invité a Junot Díaz a un taller sobre representación en la literatura. Yo era una desconocida de 26 años y él lo usó como una oportunidad para acorralarme y besarme a la fuerza”, detalló más tarde a través de su Twitter. “Estoy lejos de ser la única a quien le ha hecho esto. Me niego a guardar silencio, nunca más”.

Acoso sexual continuado del Pulitzer

Tras la denuncia, las escritoras Carmen María Machado y Monica Byrne tuitearon que también habían sido víctimas de “conductas inapropiadas y agresivas” por parte de Díaz.

A través de un representante, el autor de La maravillosa vida breve de Oscar Wao, dijo al diario The New York Times que “asume la responsabilidad de su pasado”. “Es por eso que tomé la decisión de relatar la verdad sobre mi violación y sus consecuencias dañinas”, dijo.

Por las acusaciones, el Festival de Escritores de Sidney tuvo que suspender todas las actividades de Díaz en el evento.

ACN/diarios

