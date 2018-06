Furia española ante un anfitrión ruso que quiere más

La Furia española saldrá este domingo (10:00 am) en busca de meterse en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, solo que tendrá al frente a la divisa anfitriona, que llega con todos sus “jugueticos” al Estadio Luzhnikí.

El camino de la furia española

Han sido dos historias muy diferentes el andar de la furia española y los torpedos rusos.Desde antes del arranque ya; la “Roja” tuvo problemas con el despido de su técnico, para darle paso a Fernando Hierro.

En su primer partido contra Portugal, llegó a estar arriba, pero apareció un llamado Cristiano Ronaldo para empatar con tres; goles en lo que fue uno de los buenos partidos de la primera fase. Luego venció por la mínima a; Irán (1-0) y cerró con empate frente a Marruecos, que dio el primer lugar del grupo B.

Encara la selección española el momento de demostrar el gen competitivo que le impulsó a dominar el mundo en cuatro; años recientes de gloria. Con un recambio generacional pero con supervivientes de la ‘generación de oro’ para asesorar ante la; exigencia. En la llegada del todo o nada, asoma Rusia como primer rival de un camino liberada de selecciones campeonas; del mundo.

Va sin cambios

No afectarán a la portería, donde ha vuelto a confirmar a un David de Gea que está sufriendo en el; Mundial. Los cinco goles en seis disparos que plasman la endeblez defensiva de la furia española no son lo peor; su imagen, abstracto y sin transmitir seguridad alguna, la debe enterrar para volver a ser quien de verdad es.

Tampoco se presumen modificaciones defensivas en una zaga con aspecto de intocable. Su coartada al sufrimiento fueron los espacios que; se generan por la soledad de Busquets.

Es donde aparece el nombre de Koke como novedad para reencontrar el equilibrio. Desde ahí Hierro debe decidir como atacar;. Con un punta fijo, Diego Costa, o dos nueves, añadiendo a Iago Aspas tocado por la varita cuando se enfunda; la Roja.

Si con los bajitos que se asocian en un palmo -Isco, Iniesta y Silva- o la entrada de extremos que; añadan variantes ofensivas -Lucas Vázquez y Marco Asensio-. La coctelera se ha movido y el resultado solo lo sabe el seleccionador.

Ya la ha vencido en dos ocasiones

Un duelo sin precedentes en un Mundial pero con recuerdos que trasladan al inicio de la etapa dorada del fútbol; español. Hace diez años hasta en dos ocasiones derrotó la furia española a Rusia en la Eurocopa de Austria y; Suiza. La última con goleada en semifinales cuando había saltado todas las barreras a sus miedos de cuartos en; los penaltis ante Italia.

Tiempo después, la anfitriona aparece como un equipo de pegada y verticalidad que aumenta su poder con el Luzhnikí lleno; y 81.500 espectadores creando un ambiente que será un extra.

Rusia con todos sus jugadores

Rusia recuperó a tiempo a todos sus jugadores para los octavos de final, con el regreso de Dzagóev y Yerokhin; al grupo.

En principio ninguno de los dos centrocampistas volverán al once, con Chéryshev asentado y siendo una de las sensaciones del; torneo con su magnífico rendimiento en la primera fase y tres goles que le garantizan la titularidad.

Un duelo especial para un jugador criado e instalado en España que conoce a la perfección a cada uno de; sus rivales.

Repetirá el once del segundo juego

Todo apunta a que el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, repetirá el equipo de la segunda jornada con el regreso a; la titularidad de Alexandr Golovín tras descansar ante Uruguay. Fue el partido que frenó la euforia en la que se; instaló la anfitriona después de golear en sus dos primeras citas, 5-0 a Arabia Saudí y 3-1 a Egipto.

Su única referencia arriba será el gigantón Artiom Dzyuba, autor de dos goles, que traspasa a España la condición de; favorita pero muestra el espíritu ruso que se verá en el césped al prometer que él y sus compañeros “morirán; en el campo”. La única baja segura del anfitrión es Ígor Smólnikov en el lateral, por su expulsión de la; última jornada. Provocará que recupere su puesto el brasileño nacionalizador ruso Mario Fernandes.

Impresiones

“Saldrán once que se van a dejar la vida para que España continúe.Lo tenemos todo claro y no miramos hacia atrás. Hemos pasado tres partidos y estamos en el cuarto, no pensamos en lo que pasó contra el anfitrión ni en lo que viví como jugador hace doce años. Importa el mañana, el resto.” Fernando Hierro

“La filosofía que tenemos es la adecuada. Se ha hablado ya bastante de las críticas, quedan aparte. Somos profesionales, nos dedicamos a jugar y a intentar hacerlo bien para cambiar las opiniones que, a veces, no son merecidas, pero tras doce años aquí estoy acostumbrado.” David Silva

“Recuerdo a Fernando. Fue un magnífico jugador y, ahora, es un magnífico técnico. Todo es posible. En los entrenamientos hemos probado ambas cosas. Ya he hablado con varios jugadores. Hoy tendremos la charla teórica. Lo importante es que lo que discurramos después salga bien.” Stanislav Cherchésov

“Es muy difícil cuando vas a jugar contra el equipo del país que ha sido tu tierra. Por dentro no sabemos lo que tiene, pero debe tener un volcán enorme.” Dmitri Chéryshev

