Fuerte sismo sacudió varias regiones del país

Un sismo de magnitud 6.3 en la escala de Richter sacudió la tarde de este martes varias regiones del país.

El movimiento telúrico se produjo pasadas las cinco de la tarde, de acuerdo con el reporte emitido por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

De acuerdo con dicha institución el sismo se registró específicamente a las 5:31 de la tarde, hora local de Venezuela, a 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, ciudad capital del municipio de Cajigal, Península de Paria, en el estado Sucre, con una profundidad de. 0,1 km.

Por su parte el servicio geológico de Colombia, donde también se sintió el sismo, ubica el movimiento de placas, en un primer boletín, en una magnitud de 7.7 y en un segundo reporte ubicó el temblor en un escala de 7.0. Mientras que el servicio geológico de Estados Unidos indica que fue de magnitud 7.3.

Tras lo ocurrido usuarios reportaron a través de la red social Twitter que el sismo se sintió en Caracas, Carabobo, Miranda, Cojedes, Mérida, Táchira, Yaracuy.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 21, 2018