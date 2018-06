Francia se amparó en el VAR, que pitó el primer penal de un Mundial para al final vencer a Australia; 2-1 en el arranque del grupo C, en juego celebrado en el estadio Kazán Arena.

Sin brillo pero eficaz, la selección gala arrancó con tres unidades y la fortuna le sonrió a los 70’ cuando; los que llevan el VAR decretaron tiro penal que cobró Griezmman a los 57’, emparejó el “canguro” Jedinak por la; misma vía pero su VAR (61’) y Pogba liquidó a falta de 10 minutos.

Deschamps apostó a los jóvenes

Se cumplieron los pronósticos en Kazán y Didier Deschamps, pese a ser poco amigo de las revoluciones, movió de arriba; a abajo el once de su equipo, apostando por la juventud y por el tridente arriba formado por Griezmann, Mbappé; y Dembélé, aunque se amparó en una vídeo para irse arriba.

Tolisso le ganó finalmente la partida a Matuidi para intentar aportar una dosis de creatividad en un centro del campo; con mucho músculo con Pogba y el infatigable Kanté como pareja en la línea de volantes.

El bisoño equipo galo salió de inicio con una media de edad de 24,5 años -sólo tres de los 11; futbolistas superaban los 25 años, Griezmann, Lloris y Kanté-, el combinado más joven alineado nunca por un seleccionador francés en; un Mundial desde su inicio en 1930.

Australia se paró y esperó

Tampoco hubo sorpresas en la Australia de Bert van Marwijk, que dejó de lado la defensa de tres de su; predecesor en el cargo, Ange Postecoglou, e intentó hacerle partido a Francia con un clásico 4-4-2, sólido en la retaguardia; aguantando atrás y esperando algún milagro de Nabbout, muy solo arriba.

Arrancó con todo y Australia lo secó

Arrancó en tromba Francia, y al primer minuto Mbappé ya había probado a Ryan con un disparo a bocajarro desde; dentro del área. La tempranera ocasión no fue un presagio de lo que se venía, ya que los hombres de; Deschams se diluyeron en la maraña defensiva formada por Van Marwijk.

Con Griezmann apagado y Dembélé en otro de sus días malos, sólo Mbappé intentaba cazar algún balón a la espalda; de los centrales, Milligan y Sainsbury. Las ausencias de Sidibé y Mendy en los laterales -fueron titulares los reconvertidos Pavard; y Hernandez- hizo que el juego ‘Bleu’ se concentrara, sin éxito, por el centro.

Si Francia fue de más a menos, Australia fue de menos a más. Fueron los ‘Socceroos’, liderados por un gran; Mooy lo que gozaron de la mejor ocasión de los primeros 45 minutos, cuando un centro del ’10’ lo tocó; Tolisso y a punto estuvo de introducirlo en su propia portería.

Entre los jocosos ‘Olés’ de los aficionados ‘aussies’, los de Van Marwijk consiguieron el primero de sus objetivos: anular a; Francia y llegar con vida al descanso (0-0).

Se amparó en el VAR

La segunda mitad fue otra historia, con más ritmo de ambos conjuntos y participación destacada de la tecnología que se; alió con galos y castigó a una Australia valiente.

El VAR, el árbitro asistente de vídeo, entró por la puerta grande en Rusia y, en el minuto 58 ayudó; a pitar un penalti por falta de Risdon sobre Griezmann que el colegiado había pasado por alto poco antes. No; falló el ‘Principito’, que engañó a un Ryan que hizo la estatua. Francia se fue arriba y se amparó con; un penal que se lo dio una repetición de vídeo.

Empató rápidito

La alegría en el campamento francés duró poco, por muy de que se amparó en el VAR. Tres minutos exactamente; el tiempo que tardó el árbitro en pitar otro penalti. Esta vez sin ayuda del videó, ya que la acción; de Umtiti fue más que clara. El defensa del Barcelona, en otra de sus desconexiones, levantó inexplicablemente la mano en; un centro de Mooy y desvió su trayectoria. Penalti que no falló Jedinak para desatar la locura entre los australianos.

Se amparó otra vez y ganó

En el minuto 80, cuando el partido parecía encaminado al empate, una triangulación en el balcón del área acabó con; un semi-remate de Pogba que tocó en Behich y cruzó la cal -el tanto lo dio la tecnología de; línea de gol- para darle a Francia sus primeros tres puntos en Rusia y le tiene que dar gracias; al VAR de donde se amparó para poder “saltar” este primer escollo.

Impresiones

“No hemos hecho un gran partido, pero nos llevamos tres puntos importantes. Ahora debemos trabajar y mejorar. Tenemos que empezar a crear automatismos, y eso sólo se hace trabajando en los entrenamientos”. Antoine Griezmman

“No quiero hablar mucho sobre la utilización del vídeo, aunque hoy haya actuado a nuestro favor. Ha permitido corregir un; error el árbitro no vio que hubo falta y rectificó” . Didier Deschamps

“Hubo momentos en los que Francia no sabía qué hacer. Se llevaron la victoria con un penalti que no se puede discutir, otorgado por el VAR, y con un gol con mucha suerte. Me voy decepcionado, como es normal, pero tengo que felicitar a mis jugadores. Jugamos en un 95 % como queríamos hacerlo y hoy merecimos el empate”. Bert van Marwijk

Ficha técnica

Francia (2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Tolisso (Matuidi, m.78), Pogba; Mbappé, Dembélé (Fekir, m.70) y Griezmann (Giroud, m.70). DT. Didier Deschamps.

Australia (1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Irvine, m.71), Kruse (Arzani, m.84); y Nabbout (Juric, m.64). DT. Bert van Marwijk.

Goles: Griezmann (57’ penal pitado por el VAR). Jedinak (61’ penal) y Pogba (80’).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Amonestados: Tolisso (76’); Leckie (12’), Risdon (57’) y Behich (87’). Escenario: Kazán Arena (Kazán). Asistencia: 41.279 espectadores.

