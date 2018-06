Francia y Argentina: dos subcampeones con hambre de título

Dos subcampeones saldrán hoy (10:00 am) en busca de un boleto a cuartos, Francia, segunda en le Eurocopa que ganó; Portugal y Argentina, se quedó dos veces corridas ante Chile en Copa América en lo que será el primer banquete; de los octavos del Mundial Rusia 2018 en el estadio Kazan Arena.

Dos subcampeones que transitaron una fase de grupo con diferentes caras. Los galos ganaron su grupo y ya habían clasificado; al término de la segunda fecha, tras vencer a Australia y Perú. Luego salió con un once casi alternativo para; empatar contra Dinamarca, en el único juego que no se abrió el marcador.

La otra cara ha sido un calvario desde el primer minuto que arrancó el certamen. Argentina comenzó con empate contra; Islandia, una debutante que estuvo metida en los papales hasta último juego, pero Croacia frenó a los vikingos.

Luego la albiceleste de Lionel Messi la vio negras al caer contra el once de Luka Modric, en una goleada; de 3-0, pero pudo salir a flote con el primer gol de la “pulga” y salvó la empresa Marcos Rojo para derrotar y eliminar a las “Águilas Verdes”.

Dos subcampeones diferentes

Dos subcampeones totalmente diferentes en funcionamiento. Francia dirigida por Didier Deschamps, más sobrio en su juego, juego para alcanzar los; objetivos como lo son las victorias, con la pregunta de siempre, ¿jugar bonito y no ganar o hacerlo un poco; más feo, pero con victoria?, pues lo segundo ha sido efectiva.

Su principal referente Antoine Griezmann apenas se mostró en el primer juego contra los “canguros” cuando marcó de penal y; estuvo más activo, pero luego fue quedando en una especie de sombra. Kylian Mbappé también anotó para lograr la victoria; a expensas de los incas.

Se terminó invicto, pero no convenció, más cuando es considerada como una de las favoritas en llegar a la final.

Al frente Argentina, sufrida escuadra dirigida por Jorge Sampaoli, quien ha sido criticado hasta más no poder por lo poco; mostrado o mejor escrito, lo mal jugado, que incluye el 3-0 de Croacia, donde Messi no realizó ni un disparo al arco.

Quizás finalizar de la manera como cerró para lograr los cuatro puntos suficientes para llegar a octavos, podría ser una; catapulta que lance a la albiceleste a un mejor horizonte, más cuando ahora es un juego el que define el; continuar en la contienda.

Esquemas de cuidado

Los dos subcampeones saldrán con esquemas muy definidos. Francia no va a salir a comerse al rival. Será cautelosa sobre; todo en la zona de media hacia atrás, donde querrá mantener a raya a Messi, además de una serie de; elementos que pueden dar cualquier sorpresa saldrá con un 4-2-3-1, con Mbappé, Griezmann y Dembelé que le darán pelotas a; Giroud como único hombre en punta.

Pero será en la contención la clave de este juego con Pogba y Kanté los llamados a realizar un fuerte; trabajo sobre todo el segundo que estará muy pegado a Dembelé.

Atrás Varane y Umtiti, centrales que deben ser efectivos a la hora de encarar los ataques, sobre todo a ras; de Messi y compañía. Por derecha Hernández y por la izquierda Pavard serán vitales trancar ese vías, con Lloris en; el arco que va a tener trabajo sin no funcionan sus escuderos.

Argentina se ha visto mal

Argentina ha mostrado que no está bien en ninguna de sus líneas. Atrás Javier Mascherano ha sido un pegador recurso; que utilizó contra croatas y nigerianos. Terminó en su último enfrentamiento cortado en su ceja, jugando con una tarjeta amarilla; y sangrando, producto de los fuertes choques.

Una cuarteta posterior con Macos Rojo, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico por los costados. Ever Banega que resultó; ser el jugador que puede oxigenar a Messi, mientras que Enzo Pérez y Ángel Di María estarán por los costados; aunque esté último ha resultado ser todo un fiasco en este Copa. Adelante, de nuevo tendrá la oportunidad Pavón junto; a Messi, aunque también puede ir de una vez con Gonzalo Higuaín.

Dejamos de último al portero, porque Franco Armani podría convertirse en el principal protagonista, si este juego va más allá; del alargue, como lo son los penales, entrenados ayer en buena parte de la práctica, pero también dentro de los; 90 o más minutos será vital su concentración por la habilidad de Griezmann y compañía.

Los dos subcampeones de Europa y América se verán por primera vez en una contienda mundialista, Los “bleu” tiene la; etiqueta de favorito, aunque lo pero que pudo pasar es que la; albiceleste está viva y optimista.

Impresiones

“Estamos confiados en la capacidad que tenemos y mañana Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permite afrontar el partido con mucha decisión. Va a ser una selección decidida, con mucho corazón, para afrontar esta posibilidad” Jorge Sampaoli

“Messi es un líder que está pensando en ganar a todas horas. Siempre rodeado de jugadores, es algo que pasa en todos los partidos. Ojalá mañana tengamos la posibilidad de encontrarlo en el momento justo y ayudarlo y que él pueda jugar cómodo.” Ever Banega

“Estamos preparando un partido de octavos de final contra Argentina. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel y sabemos que tenemos un gran rival delante, que cuenta con un futbolista como Messi que puede decidir él solo un partido, algo que ha hecho muchas veces con Barcelona y con Argentina.” Hugo Lloris

“Argentina no sólo es Messi. Es un equipo muy experimentado, con jugadores con gran recorrido, como Mascherano, acostumbrados a jugar en un Mundial. Nuestra selección es joven y lo que digo no es una excusa, sino una realidad. Aunque eso no impide que podamos ser competitivos y que vayamos a hacer las cosas bien.” Didier Deschamps

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Marcelo saludó a Venezuela tras su retiro de Brasil Vs. Serbia (video)