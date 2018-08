Festival “Valencia Diseña” mostrará talento de emprendedores carabobeños

El talento de más de 20 marcas emprendedoras se mostrará en el Festival “Valencia Diseña”; a realizarse los días 17,18 y 19 de agosto, en la plaza Fabián de Jesús Díaz; en la urbanización Prebo.

Con la iniciativa que dirige la Primera Dama del municipio Valencia, María de Marvez; se busca fortalecer el talento carabobeño, y reavivar los espacios públicos en la ciudad.

El evento está a cargo de la Fundación para el Fomento de Actividades Turísticas y Recreativas (Fundatur), adscrito a la Alcaldía de Valencia, presidida por Ismael Morales.

Marcas participantes en el festival

En el festival se contará con la participación y el patrocinio de las marcas LH Accesorios, Fontanive Fashion House.

CosiKactus, Arys Design, Dress Up, KNK Wedding and Event Planner, Miel Tendencias, Up Cotilleo, VLN Moda, entre otras.

Ismael Morales informó que los más pequeños tendrán espacios recreativos y culturales; de la mano del Instituto para el Deporte en la ciudad (Indeval).

Se contará con la activación de un área de juegos; la granja de contacto del Acuario de Valencia y diversas actividades; a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado Carabobo, Teatro Municipal de Valencia y el comisionado para la cultura.

Morales indicó que los consentidos de la casa podrán recrearse.

A través del área infantil que estará a disposición; bajo el sello de Teen Evolution en el que gozarán de tirolinea, colchones inflables y pintacaritas.

Precisó que durante la exposición, los asistentes podrán deleitarse con una gran variedad de puntos gastronómicos; exhibiciones de parrillas, un exquisito stand de postres y la demostración de carros antiguos.

Invitan a participar a artistas plásticos

Morales aprovechó la oportunidad de invitar a los artistas plásticos regionales a que se sumen a esta gran iniciativa.

Podrán demostrar sus talentos enviando sus portafolios al correo electrónico eventosfundatur@gm ail.com, o comunicándose a los teléfonos 0414-4850097 / 0241- 4161215.

Marlene Piña Acosta/ACN

