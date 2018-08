Cuando Felipe Paulino decidió dejar de ser abridor y fungir como relevista, lo hizo

aventurando, sin saber el renacer que iba a tener su carrera.

Tres años después de ese movimiento, el venezolano se erige como el principal taponero de la Atlantic League, considerada la liga independiente estadounidense de mayor nivel.

“El proceso de ser cerrador se fue llevando poco a poco. Se fue elevando el nivel de

energía y competencia, hasta ganarme el puesto. Uno de los aspectos claves fue mi

explosividad, como yo siempre lanzaba como abridor tenía muchos lanzamientos

explosivos”, confesó Felipe Paulino a Sport Web Publicidad, su agencia de publicidad y

medios, sobre el proceso de cambio de rol.

Se enfocaba en 100 envíos

“Antes, como abridor, me enfocaba en 100 pitcheos, ahora como relevista dije que

tenía que ser mis mejores 20 pitcheos, dando mi mejor enfoque y esfuerzo para

poder sacar el inning en blanco y así fue como la consistencia fue llegando y me

gané el rol de cerrador”, agregó Felipe Paulino.

Felipe Paulino lidera

No es complicado determinar si el lanzallamas es el brazo más dominante de la

Atlantic League y de los Skeeters de Sugar Land. Sus estadísticas dan el veredicto

con solo echarle una ojeada.

Felipe Paulino es el líder en juegos salvados de ese prestigioso circuito, con 25, pero más allá de ese registro, tiene una impecable efectividad de 0.47 en 38.1 entradas, con 54 ponches, 14 boletos, 2 ganados y una derrota.

“El dominio me lo he ganado poco a poco, gracias a la actitud que tengo sobre el

montículo. Todo eso viene con la concentración, tener un buen comportamiento en

el montículo me ha ayudado bastante”, aseguró sobre el motivo de su domino. “La

confianza es la clave en el béisbol y más como cerrador porque debes venir en

momento inesperados y complejos”.

Por encima del “Kid”

Su más cercano perseguidor en el liderato de rescates es su compatriota y exestrella

de las Grandes Ligas Francisco Rodríguez. “K-Rod” ha puesto el candado en 20

chances, con promedio de carreras limpias recibidas de 2.54 en 28.1 episodios.

“Es primera vez que soy cerrador a tiempo completo en una liga. Estar metido entre

los líderes en rescates de la Liga del Atlántico es un orgullo y una gran satisfacción

que he querido tener desde que soy cerrador”, explicó el criollo.

“Estar en carrera por el liderato de esa estadística en esta liga junto a Francisco Rodríguez es un orgullo para mí. He compartido un par de veces en esta liga con él, que está acostumbrado a estar entre los mejores. Estoy alegre por poder luchar con un

compatriota por el liderato”.

Han llovido ofertas

Con un rendimiento tan excepcional, las ofertas para adquirir los servicios de Felipe Paulino en otras ligas han estado sobre la mesa, pero ha decidido mantenerse en Sugar

Land, cerca de Texas, por su familia.

“Sí he recibido ofertas de otras ligas, pero situaciones personales me han mantenido

cerca de casa. Las ofertas para volver al béisbol organizado se han puesto bastante

complejas, lamentablemente lo veo como que te juzgan por tener una edad mayor

a los 30 años a pesar de demostrar que tengo un nivel bastante alto, simplemente

hace trato de enfrentarlo”, comentó.

Ajustes necesarios

Durante gran parte de su carrera, el venezolano Felipe Paulino se caracterizó por su potente recta y amplio repertorio, ideal para abridores como él que estaban acostumbrados a lanzar más de 100 envíos por apertura, pero reconoce que tras la transición oficial –

a apagafuegos tuo que comenzar a mezclar mejor sus envíos para tratar de no

perder algunos pitcheos, porque “los relevistas solo necesitan tres lanzamientos,

pero yo me caracterizo por ser un pitcher de cambio de velocidad y me gusta mezclar mucho”.

