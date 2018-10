Federer se medirá a Roberto Bautista en octavos de final de Shanghai

Roberto Bautista sigue con vida en Master de Shanghai, pero ahora tendrá que medirse a uno de los grandes favoritos, el suizo Roger Federer, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro también le ganó a la gripe para continuar en la contienda.

El número dos del tenis mundial, Federer sufrió para ganar al ruso Daniil Medvedev, vigésimo segundo del circuito, en un partido de tres sets (6-4, 4-6 y 6-4) en el que cometió constantes errores y no acabó de brillar.

El ruso llegó a Shanghái reforzado tras haber ganado recientemente en Tokio, mientras que Federer llevaba sin competir desde el Abierto de Estados unidos, donde cayó con el australiano John Millman en octavos de final.

Roberto Bautista venció a McDonald

En octavos se enfrentará el jueves al español Roberto Bautista, número 28 del ránking mundial, quien ganó al estadounidense Mackenzie McDonald, número 78 del mundo, por 3-6, 6-4 y 6-1.

La pista dura y rápida de Shanghái es un terreno favorable para Bautista, quien alcanzó en 2016 la final del torneo, que perdió contra Andy Murray. Aún así, el español no ha conseguido ganar nunca al número dos del mundo.

Ambos se elogiaron

“Estoy emocionado de jugar con Roberto Bautista. Me gusta su comportamiento, es un gran luchador y me gusta jugar contra ese tipo de jugadores”, apuntó Federer en una rueda de prensa posterior a su partido.

En declaraciones a Efe, Roberto Bautista confesó que se siente preparado para enfrentarse contra el número dos del mundo. “Ahora ya estoy en ritmo de competición, mucho más metido en el torneo, y espero jugar bien y hacerle partido”, dijo.

“A Federer no le he ganado nunca. Sí es verdad que en esta pista yo me encuentro muy bien, es una superficie que se adapta muy bien a mi juego”, añadió el tenista, quien piensa que “tener la oportunidad de estar cerca de ganarle sería un premio”.

Tras la eliminación de Pablo Carreño y Albert Ramos, Roberto Bautista es el único representante español que sobrevive en el torneo más importante de Asia.

Djokovic ante Cecchinato

El otro gran favorito para ganar la competición, el serbio Novak Djokovic, tercero del mundo, se enfrentará al italiano Marco Cecchinato. Al estar compitiendo en partes distintas del cuadro los dos primeros cabeza de serie no podrían verse las caras hasta la final del próximo domingo.

Del Potro va contra Coric

Quien también logró su pase a octavos fue el argentino Juan Martín del Potro que venció al francés Richard Gasquet pese al virus que lo acompaña desde hace varios días y que minó considerablemente sus capacidades de juego.

El número cuatro del mundo logró imponerse al francés, número 25, por 6-4 y 7-6(7) y pasó a octavos de final, donde se enfrentará mañana contra el croata Borna Coric, 19 del mundo.

ACN/MAS/EFE

