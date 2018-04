Fabricio Alvarado Vs. Carlos Alvarado por presidencia de Costa Rica: Se completa la mitad de la jornada electoral en Costa Rica y se combinan en ella el tono triunfalista de Fabricio Alvarado y la esperanza de que baje el abstencionismo, de parte de Carlos Alvarado.

En las filas de Restauración Nacional, su candidato anunció que al mediodía tendrían un millón de votos garantizados y auguró un triunfo “contundente”.

En tanto, desde Acción Ciudadana, su aspirante habló de una elección “atípica” que atrajo a los votantes hacia el final de la segunda ronda. Por ello, en el partido de Gobierno, se espera una merma en el abstencionismo, que superó el 30% el 4 de febrero anterior.

Carlos Alvarado y su esposa, tienen la esperanza de que baje la abstención

Carlos y Fabricio entraron al balotaje, porque ninguno obtuvo hace dos meses al menos el 40% de los sufragios en la primera convocatoria.

Lo que 3,3 millones de ciudadanos convocados a las urnas decidan este domingo será definitivo en muy pocas horas, aun cuando ninguno de los Alvarado supere la barrera del 40%.

Siga en este enlace, una amplia cobertura de esta jornada electoral, los recorridos de los aspirantes, el ambiente en los centros de votación y los reportes actualizados del Tribunal Supremo de Elecciones.

La playa de Jacó, en Garabito de Puntarenas, lucía un panorama atípico este domingo, según sus lugareños: muchos de los vacacionistas de Semana Santa ya regresaron a sus casas para ejercer el derecho al sufragio y los pocos que están disfrutando del mar, ya votaron.

La familia Obando García, de Alajuela, planeó disfrutar un domingo de playa, pero antes de viajar a Jacó, sus miembros mayores de edad emitieron su voto. La familia Obando García, de Alajuela, planeó disfrutar un domingo de playa, pero antes de viajar a Jacó, sus miembros mayores de edad emitieron su voto.

En Jacó muchos vacacionistas se fueron y los pocos que están, ya votaron

1 p. m. El voto en blanco de Abel Pacheco

El ex presidente Abel Pacheco (2002-2006) mantuvo la decisión que anunció semanas atrás y votó en blanco para la segunda ronda electoral. Él acudió a la Escuela Carlos Sanabria, en Pavas, acompañado de sus nietos a eso de las 12:30 p. m.

Pacheco sostuvo que en el proceso de segunda ronda hubo ‘ánimos belicosos’ y recordó que al final del día todos somos ticos y hermanos.

Abel Pacheco acudió a votar acompañado de sus nietos. Foto: Jeannine Cordero Abel Pacheco acudió a votar acompañado de sus nietos. Foto: Jeannine Cordero

12:55 p. m. Franklin Chang votó en un ambiente frío en Liberia

A las 10:08 a. m. el ex astronauta costarricense Frankin Chang Díaz llegó con su esposa, Peggy Chang, a la Escuela Alba Ocampo en Liberia, Guanacaste, para ejercer su derecho al voto.

Franklin Chang llegó a emitir su voto en la Escuela Alba Ocampo, en el centro de Liberia. Foto de Rebeca Alvarez Franklin Chang llegó a emitir su voto en la Escuela Alba Ocampo, en el centro de Liberia. Foto de Rebeca Alvarez

El ambiente se encontraba frío: había muy pocas personas en los pasillos de la institución.

No obstante, al salir de las urnas, Chang envió un mensaje a todos los costaricenses de salir a emitir el voto y así participar del proceso democrático.

Ex astronauta Franklin Chang llama a los costarricenses a votar

12:35 p. m. Majonazos y empujones durante el voto de Carlos Alvarado en Pavas

El aspirante de Acción Ciudadana votó pasado el mediodía en la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas. Su asistencia no estuvo exenta de majonazos y empujones de quienes querían cubrir el momento del sufragio y decenas de simpatizantes que gritaban su nombre e intentaban abrazarlo.

Carlos Alvarado votó en la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas Carlos Alvarado votó en la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas

Al salir, dijo sentirse “muy orgulloso de ser costarricense”.

“Yo amo este país, orgullosísimo de esta fiesta democrática. Costa Rica es un país maravilloso, queremos no solo preservar su gran democracia, su paz, su respeto al medio ambiente, y a los derechos humanos, sino proyectar a Costa Rica hacia el futuro, hay un futuro maravilloso.

“Hoy le pedimos a la gente salir a votar, humildemente le pedimos el voto para nosotros, para el PAC, pero no solo para el PAC, para lo que hoy a representado ese gobierno nacional, que será el Gobierno del bicentenario. Costa Rica es un país maravilloso, pero está para muchísimas más cosas y quiero trabajar duro, duro, para sacar adelante este país”, declaró.

“Hoy en la noche estaremos celebrando esa historia”, agregó.

A Carlos Alvarado le costó llegar a la mesa de votación

12:31 p. m. Inés Sánchez es una de las cubanas naturalizadas que votan en Costa Rica

Inés Sánchez, presentadora de Teleclub, llegó a votar a la escuela República de Venezuela, en Escazú, acompañada por su nieto Esteban León, de 18 años.

Sánchez, originaria de Cuba, celebró la posibilidad de vivir la democracia en Costa Rica, país que la acogió desde 1961.

“Voté pero no diré por quién. Para las personas que en muchos países del mundo que no tienen elecciones, como en mi tierra (Cuba)… un ciudadano que tiene 57 años no sabe lo que es votar, porque nunca lo ha podido hacer.

Colaboraron en esta información: Rafael Murillo, Rebeca Álvarez., Vanessa Loaiza N., Carlos Arguedas C., Sofía Chinchilla C., Lucía Astorga, Gerardo Ruiz R., Ronald Matute, Óscar Rodríguez, Silvia Artavia, Patricia Recio, Daniela Cerdas E. Hace 7 horas

No deje de leer: Sablista venezolano obtuvo bronce en Campeonato Panamericano