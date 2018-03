La F1 reanudará su pretemporada este martes en Barcelona

El Circuito de Barcelona en Catalunya volverá a abrirse este martes para los equipos de la Fórmula Uno (F1) en cuatro días más de entrenamientos, en la segunda y última tanda de ensayos, con Mercedes como el equipo más rápido en la primera sesión y con McLaren con buenas sensaciones y un motor más fiable.

Precisamente, el equipo de Fernando Alonso completó la semana pasada una tanda que hacía años que no disfrutada. A pesar de las inclemencias del tiempo y del accidente sufrido el pasado lunes, cuando se desprendió una rueda del McLaren, el equipo británico dio por buenos los primeros cuatro días, en los que Alonso y el belga Stoffel Vandoorne completaron 260 vueltas (1.210 kilómetros).

Lee también: Mineros líder tras disputarse la Jornada 7 de la Liga FUTVE

De hecho, el gran objetivo esta segunda semana de McLaren en Montmeló pasa por completar tandas de carrera para confirmar la viabilidad del bólido. Alonso se subirá al coche el miércoles y viernes, y Vandoorne, el martes y jueves.

La tercera escudería en la F1, por detrás de Mercedes y Ferrari, sigue siendo Red Bull, aunque el último día el coche con Max Verstappen fue el menos presencial en el asfalto, con problemas relacionados con la combustión y por una salida de pista del joven piloto (sólo dio 35 vueltas), aunque el bólido apunta maneras, como han reconocido sus dos pilotos.

#F1Testing Drivers line-up for Test 2! Second week almost complete! 😬

More info and tickets ➡️ https://t.co/bc6LXJ6Sia pic.twitter.com/wQar64w07w

— Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 5 de marzo de 2018