Extravagancias de la narcotiranía- showmanía

“Pulverización exprés”: Por Josué D. Fernández.- La reducción a polvo de un país entero, con habitantes, flora y fauna incluida, la propia tierra arrasada y la opinión pública totalmente ridiculizada, viene ocurriendo en Venezuela a pleno sol, enfrente de gente atormentada apenas con facultad de visión. La lamentable realidad también golpea a los ojos de naciones extranjeras arrastradas a calvarios ajenos, forzadas por la llegada de repente a sus fronteras de gran volumen de hombres, mujeres y niños que ruegan por buen trato como refugiados. Luego siguen las voluntades solidarias venidas de afuera, ya percatadas del exterminio en marcha acelerada por un régimen tiránico, y las cuales promueven diligencias para detener este genocidio, así como evitar mayores sacrificios colectivos acá y acullá.

La pulverización decretada de manera implícita como exprés dentro de los límites venezolanos, mantiene rasgos de la demolición bajo bandera comunista, en la isla caribeña de Cuba por 60 años, pisando acelerador para llegar en menos tiempo por la inminente sequía de ingresos de divisas por exportaciones menguadas, restricciones a intercambios comerciales, y sanciones internacionales a funcionarios manchados mientras estos insistan en el acorralamiento de instituciones, y el candado a las libertades ciudadanas. Otra característica exprés de la actualidad de Venezuela podría hallarse en las ollas y cafeteras a presión, que comúnmente advierten sobre riesgos de uso prolongado, por el peligro de estallidos, cuando menos se les esperara. Mayor angustia surge al constatar asimismo que los argumentos para un diálogo entre las distintas partes estarían a la vez pulverizados, por repetidos desplantes de los déspotas con creencias de su perpetuidad.

La obstinación oficialista mira de forma equivalente de arriba hacia abajo a la opinión pública interna y externa, en la aparente seguridad que le ofrece el monopolio de la represión y apoyos bien retribuidos, por lo que no aminora la temperatura a su habitual “agresión, amenaza y fuerza para doblegar la voluntad de lucha de la inmensa disidencia que se le opone con dureza cívica y democrática”, según remachadas denuncias. El son cubano “María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente”, que viene a continuación, parecería un tema apropiado para ilustrar la burla de la revolución bolivariana a los que pretendan detenerla por vías civilizadas.

En la intención original de “María Cristina me quiere gobernar”, se supone que la referencia fue a la reina regente María Cristina (1833-1840), esposa de Fernando VII, y quien tras la muerte de este se casaría con el amante de ella, y le pariría 8 hijos. Por contravenir formulismos de la época, se agregaría que “La Regente es una dama casada en secreto y embarazada en público”. No se sabe con exactitud, más se cree que la dedicatoria de la copla española iba para el amante quien a pesar de su subordinación a la Reina tenía mucho éxito como prolífico engendrador.

Para la revolución bolivariana sin embargo, esta copla la usaría al revés contra la soberana opinión pública, de la que se mofa con medidas dictatoriales a sus reclamos de cambio, siguiéndole la corriente con más, más y más privaciones.

La lista de esas privaciones para responder con inexplicable e inocultable rencor a la tolerancia y la paciencia de unos y otros a los sucesivos desmanes arbitrarios, se expresa en estos días en restricciones crecientes para la obtención de documentos y facilidades adicionales para traspasar linderos nacionales, despidos de personal por confiscatorios aumentos de beneficios laborales, escasez de alimentos y medicinas a muy alto precio además, impuestos al consumo y subida de comisiones bancarias, alza de servicios telefónicos, luz, agua, educativos y sanitarios, con el agregado de amenaza latente de acabar en cualquier momento con el transporte barato mediante precios de combustibles similares a los de mercados carentes de petróleo.

El son cubano de la María Cristina de ahora sí coincidiría con el presente venezolano cuando repite el no, que no, que no, a la posibilidad de un baño de agua, simplemente bajo la regadera, o en el río o en el mar como alternativa, pero no por rebeldía sino porque los acueductos se hallan repletos por las lluvias, aunque con la infraestructura obsoleta y perdida que obstaculiza la llegada del líquido hasta los grifos. A pesar del camino torcido al que se empuja a Venezuela, el territorio que motivó al admirado Chelique Sarabia a componer “En este país” siempre aguarda por la conciencia de todos sus hijos, que con su esfuerzo, voluntad, e inagotable perseverancia como condición añadida, sabrán enderezar los peores entuertos, tal es aspiración en la voz de María Teresa Chacín. Volvemos el sábado entrante, Dios mediante, chao.

