Cabimas – Twitter: @Daalmarza

Nora Bracho, diputada a la Asamblea Nacional, denunció que este martes se produjo; una explosión en la subestación eléctrica de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia.

La opositara aseguró que la explosión es consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo y del Sistema Eléctrico Nacional.

La legisladora indicó que, producto del accidente, los sectores Ambrosio, Las 40, Casco Central, Tierra Negra, Guabina, Buena Vista, Urb Urdaneta y La Rosa; se encuentran en estos momentos sin servicio eléctrico.

“Subestación en Cabimas explota, no es casualidad, es falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Es desinversión, es corrupción, es desprofesionalización del área”, aseguró la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter.

