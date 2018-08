Exhortan a Lacava interceder para devolución de colecciones antiguas

Cora Páez de Topel, reconocida promotora cultural de Valencia, exhorta al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, a interceder para la devolución de la colección de objetos antiguos que pertenecen a José Gregorio Guevara y a otros 25 coleccionistas.

Las piezas antiguas se encuentran en el Centro de Artes Vivas “Alexis Mujica”, conocido como el Cavam; ubicado frente a la plaza Bolìvar; las cuales se exhibieron en la Exposición de Colecciones y Antigüedades “Tesoros Ocultos de Valencia”, realizado en diciembre de 2016.

Cora Páez igualmente le hace el llamado al alcalde Alejandro Marvez; en vista de que el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica, está bajo la municipalidad.

José Gregorio Guevara es un conocido empresario de la ciudad, poseedor de unas maravillosas manos para la decoración navideña.

A èl se le debe la recordada Calle de la Navidad en la avenida Boyacá; que engalanaba las noches decembrinas en la ciudad; al igual que las hermosas carrozas de los Carnavales de Valencia.

Guevara, propietario de Manualidades Noel, participó junto a un grupo de coleccionistas amigos en la exposición, realizada en el Cavam, donde fue el curador.

Cora Páez de Topel recordó que asistió a una reunión hace pocos meses en Induval para la recuperaciòn del casco histórico de Valencia, con la presencia de la directora de esta institución, Marlene Arcila; el director general de la Alcaldía, Julio Fuenmayor; la arquitecto Sara Atienza, y Josè Gregorio Guevara.

Sin embargo, salió a relucir el tema de las colecciones.

Está solicitando desde hace varios meses retirar las piezas antiguas

Precisó que Josè Gregorio Guevara está solicitando desde hace varios meses retirar las piezas; en vista de que ya se cerró la exposición, la cual se hizo con muebles antiguos; vitrinas Luis VXI, lamparas victorianas, piano vertical, vajillas, arte religioso, y algunos cuadros de reconocidos artistas plásticos.

Entre otras piezas de la colección particular de Manualidades Noel, y de coleccionistas que a través de él, expusieron también sus obras.

Cora Pàez de Topel hace el exhorto en su condición de promotora cultural, miembro de la Academia de Historia del estado Carabobo, directora del Gabinete del Dibujo y de la Estampa de Valencia y como valenciana.

Insta al mandatario y al burgomaestre a que intercedan de manera a que llegue a feliz término la devolución de estas colecciones; igualmente solicita que el Cavam esté abierto permanentemente al público, como lo fue durante la gestión de “Paco” Cabrera.

“Malos entendidos no han permitido que él retire las piezas, las cuales no tienen la debida protección y conservación; incluso, las plantas ornamentales se han secado, debido a que no le han permitido que èl entre al Cavam a regarlas”.

Guevara está dispuesto a seguir colaborando con el Cavam y con la Alcaldía que prepara la Expo-Valencia que será en septiembre, pero siempre y cuando se acepte que las colecciones pertenecen a él y a los coleccionistas participantes.

Reconoce esfuerzo por recuperación del casco histórico

Páez de Topel reconoció el esfuerzo del alcalde Alejandro Marvez para que se logre la recuperación del casco histórico de Valencia, acompañado de la directora de Induval, Marlene Arcila, a quien considera competente en el cargo, además de Sara Atienza y otros reconocidos arquitectos y especialistas.

Marlene Piña Acosta/acn

