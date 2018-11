Excomulgado cura de Maracaibo por actos lascivos con una niña

No deje de leer: Naguanagua conmemoró 236 aniversario de su elevación a parroquia eclesiástica

El Renacimiento fue una época muy diferente en la vida de la Iglesia y la gente no tomó tan en serio la excomunión.

“Con la pena de excomunión la Iglesia no intenta de algún modo restringir el campo de la misericordia; sino que simplemente se evidencia la gravedad del crimen”, señaló.

La Enciclopedia Católica afirma que la excomunión, “siendo una pena, supone la culpabilidad; y siendo la pena más grave que la Iglesia puede infligir, naturalmente supone una ofensa muy grave. Es también una pena medicinal en lugar de vengativa; pues está destinada no tanto a castigar al culpable, sino a corregirlo y a traerlo de nuevo a la senda de la rectitud”.

Este miércoles fue difundido parte del video del interrogatorio en el que el sacerdote; de origen español, admite los hechos. Al respecto, la Arquidiócesis de Maracaibo presentó un comunicado a medios de comunicación; en el que repudió los actos lascivos del sacerdote contra una niña. En el texto, leído por el obispo auxiliar monseñor Ángel Caraballo; se anunció la excomulgación de Merino Padial, quien además no ejercerá ningún tipo de cargo en la iglesia católica.

Fue ex comulgado de la iglesia católica el sacerdote, Iván Merino Padial; detenido en Maracaibo, luego de confesar haber cometido actos lascivos contra una niña.

Continue Reading

Publicidad