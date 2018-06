En los próximos días habrá más excarcelaciones de presos políticos

El proceso de las excarcelaciones de presos políticos continuarán esta semana; así lo ratificó Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores. Se desconocen detalles de los nombres de los privados de libertad. Se espera que este fin de semana sea liberado un tercer grupo.

“En los próximos días van a continuar las medidas de beneficio y libertad para el resto de los políticos incursos en delitos de violencia que han estado procesados por la justicia de manera justa”, sostuvo el mandatario nacional; quien ordenó la liberación, iniciada el primero de junio.

Las cifras de liberaciones anunciadas por el Gobierno nacional y el Foro Penal no coinciden. Mientras que el régimen afirma haber liberado a 79 personas; la Organización No Gubernamental, que lleva varios de los casos; asegura que hasta el momento han obtenido este “beneficio” 52, publicó El Universal.

Listas no oficiales de presos políticos distorsionan la cantidad

Alfredo Romero, director ejecutivo del organismo hizo un llamado a evitar difusiones de listas de presos políticos no oficiales; pues genera una distorsión del número real. “El uso de listas no certificadas de # PresosPolíticos hasta hoy ha traído como consecuencia: 1) Se ha “excarcelado” a personas que ya no estaban presas 2) Se ha mezclado a # PresosPolíticos con presos comunes 3) Se ha inflado artificialmente el número # PresosPolíticos excarcelados”, escribió en su cuenta en Twitter.

Romero precisó que aún permanecen tras las rejas 302 ciudadanos. La más reciente liberación fue para los cinco directivos de Credicard. Confirmada por Romero desde su cuenta en Twitter, el director detalló que el proceso de liberación se concretó a las 11:00 de la noche del 6 de junio.

Hasta el momento no han sido excarcelados presos políticos en Carabobo, según explicó recientemente el secretario general del partido Primero Justicia en la entidad, Carlos Santafé. Entre los cuales se encuentran Lorent Saleh y Antonio José Garbi González.

La liberación de los presos políticos, aunque es celebrada por la oposición, sostienen que se trata de excarcelaciones; debido a que sus expedientes permanecen abiertos, tienen restricciones de salir del país, expresarse a través de redes sociales y medios de comunicación, aunado a ello la presentación ante tribunales nada 30 días.

