Ex presos políticos se quedaron esperando en los tribunales

Con el fin de saber cuáles serán las medidas sustitutivas de libertad, ex presos políticos acudieron hoy a los tribunales. Sin embargo, el objetivo no se logró puesto que los jueces no estaban en su despacho.

Andrea González, Betty Grossi, Juan Miguel De Sousa y Jhosman Paredes fueron algunos de los excarcelados que se acercaron a los tribunales para conocer cuáles serán las condiciones de su liberación.

González, aunque firmó una boleta de libertad plena, no sabe cuál será su estatus en los próximos días. Asimismo, expresó que le gustaría ir a España a reunirse con su familia, sin correr el riesgo de que le prohíban regresar a Venezuela.

Por su parte, Paredes afirmó a través de su cuenta en Twitter que “me presento en tribunales y me encuentro con la sorpresa de que se encuentra sin despacho, y aún no sé cuál es la causa y las condiciones de mi liberación”.

Mientras esperaban ser atendidos, Grossi manifestó sentirse feliz tras su liberación, al tiempo que aseguró que nunca debió haber estado presa dos años, porque fue “acusada bajo mentiras”.

Cabe recordar que esta serie de liberaciones surge luego que el pasado sábado, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) planteara medidas sustitutivas de libertad para 80 personas detenidas por hechos políticos ocurridos entre 2014 y 2017.

Según el informe más reciente de la Organización No Gubernamental, Foro Penal Venezolano, hasta el día de ayer 25 de diciembre, se habían excarcelado a 44 presos políticos desde el sábado 23 de diciembre hasta el lunes 25 de diciembre.

Redacción @RosimarSanchezG

ACN