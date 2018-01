Ex presidente colombiano se pronuncia sobre hechos con Óscar Pérez

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana, usó su cuenta en Twitter para expresar su punto de vista en torno a los hechos que ocurrieron este lunes 15 de enero con el inspector del Cicpc, Óscar Pérez en la población de El Junquito.

El político neogranadino opinó que si el piloto resultó muerto luego de la operación que se desplegó en la zona para su captura sería la demostración más clara de que la “narcodictadura” del presidente Nicolás Maduro asesina a sus detractores.

Pastrana, también envió un mensaje en la red social al presidente venezolano. Lo trató de paisano a paisano en alusión a la presunta verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro al recordarle que en Venezuela no existe la pena de muerte.

¡Paisano @NicolasMaduro, en Venezuela no existe la pena de muerte! pic.twitter.com/8YHcIK7NPq — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) January 15, 2018

Este lunes se desplegó un operativo en El Junquito donde el piloto Óscar Pérez fue rodeado junto a su grupo de aliados del equipo de “Equilibrio”.

Presuntamente la noche de este lunes el cadáver del ex inspector Óscar Pérez habría llegado a la morgue de Bello Monte. Así lo dio a conocer la organización no gubernamental PROVEA, quien a través de Twitter indicó que el cuerpo del ex funcionario ingresó a la morgue a las 6:30 de la tarde de hoy.

No dejes de leer. Cuerpo de Óscar Pérez se encuentra en la Morgue de Bello Monte

La ONG instó a las autoridades a esclarecer los hechos del fallecimiento de Pérez. Además, indicó que “Provea aspira que no se repita grave decisión que se tomó en caso José Antonio Tovar Colina “El Picure”.

La muerte de Oscar Pérez sería la clara demostración que la NarcoDictadura de @NicolasMaduro ejecuta a sus opositores://twitter.com/uguelo/status/952905051361570817/video/1 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) January 15, 2018

ACN