Su ex no quiso reconciliación y por venganza mató a la suegra

La expareja no le dio reconciliación y por venganza mató a la suegra. Al decirle que no había vuelta atrás, Aarón Palacios, de 32 años de edad; quedó en trance, pues, no concebía su vida sin la mujer que amaba.

Ante la negativa recibida, el yerno mató a su suegra, a la madre de su exmujer. De un tiro en la cabeza ultimó a María Isabel Medina León, de 43 años.

Habitantes del vecindario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en la avenida Urdaneta, municipio Libertador, Distrito Capital; manifestaron que Aarón Palacios al parecer maltrataba a la que fue su pareja. Esta sería la razón por la que no hubo otra oportunidad.

Mató por venganza a su suegra

El femicidio por presunta venganza; ocurrió el jueves 7 de junio cuando la víctima se dirigía a su trabajo. El sujeto le salió al paso y sin mediar palabra le dio un tiro en la cabeza a su suegra que le segó la vida casi de inmediato.

Los familiares de María Isabel conversaron con la prensa en la morgue de Bello Monte mientras esperaban la entrega del cadáver para darle cristiana sepultura.

La expareja no quería reconciliación

De acuerdo a la versión del caso, el yerno de María Medina fue el autor del feminicidio. Ella pagó con los platos rotos porque no tenía que ver con la decisión de su hija; quien ya no quería reconciliaciòn con el ahora femicida.

El hecho ocurrió pasadas las 7:20 de la mañana en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en la avenida Urdaneta, municipio Libertador, Distrito Capital.

Al presunto homicida lo identificaron como Aarón Palacios, de 32 años de edad; quien se encuentra prófugo de la justicia.

Según la fuente, la hija de Medina se habría alejado del victimario hace unos cinco meses porque ya no le era posible convivir con Palacios; los maltratos físicos eran muy frecuentes y no quería vivir más de lo mismo.

Se pudo conocer que Aarón Palacios tiene tres denuncias por violencia de género ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Después que le dio muerte a su suegra desapareció de la zona; pero los sabuesos adscritos al Eje Contra Homicidios de la policía científica lo buscan activamente.

