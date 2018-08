Estudiantes se solidarizan con Requesens en ropa interior

El apoyo hacia el dirigente político y diputado Juan Requesens se expresó en una concentración de diferentes maneras.

Un grupo de estudiantes se solidarizó en ropa interior para exigir su liberación; en la concentración de la plaza Brión de Chacaito, en Caracas.

A través de la red social Twitter, se ha difundido un vídeo; donde se muestran imágenes del parlamentario en bóxer y cubierto de excrementos

Rafaela Requesens, presidenta de la Facultad de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y hermana del diputado; señaló que “quienes lo conocen y quienes no, sabemos que no estaba en sí”; y aseguró que las protestas seguirán, el alusión al vídeo presentado el viernes, donde Requesens confiesa la participación de Borges en el atentado contra Maduro.

Padre responsabiliza al Gobierno de lo que le pueda pasar a su hijo

El padre del parlamentario indicó que hasta que no hable con su hijo “sigue siendo desaparecido”.

Expresó que siente “indignación, rechazo, repudio porque ése no es Juan”.

“Eso fue inducido; hasta yo estoy pensando que estaba bajo la influencia de alguna sustancia química que le han podido suministrar”.

Responsabilizó al Gobierno de lo que pueda pasarle a su hijo; y alegó que especialistas le indicaron que Requesens “si pudo haber estado sometido a sustancias químicas”.

Comentó que “el equipo legal está establecido, los abogados no pudieron verlo, la audiencia no se aplazó lo retiraron antes de que la audiencia se llevara a cabo y son ellos quienes me van a informar de su estado”.

En el lugar se hicieron presentes diputados de la AN, civiles y jóvenes del movimiento estudiantil.

Apoyo de jóvenes

Jóvenes de distintas casas de estudio en el país expresaron que “podemos estar en interiores pero somos una generación que tiene los pantalones bien puestos”.

“Estamos en ropa interior pero con la dignidad en alto como nuestro diputado Juan Requesens” dijeron.

Dinorah Figuera, diputada y doctora asegura que “como médico, y defensora de los Derechos Humanos (DDHH) tenemos que expresar nuestro estupor al ver un Juan Requesens que está siendo torturado”, asegurando que este estaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

“Al diputado Juan Requesens no solo se ha violado su inmunidad parlamentaria, sino sus derechos humanos”

La defensora de los DDHH y esposa del político, Leopoldo López también se hizo presente en el encuentro y expresó que esto “ya ha pasado antes, ya hemos visto como el régimen difunde videos montados, el testimonio de Juan no es válido hasta que sus abogados no hablen con él, yo les digo a la familia Requesens y a Venezuela que confíen en Juan”.

Marlene Piña Acosta con notas de prensa/ACN