Este #09Ene discutirán abandono de cargo del presidente Maduro en la AN

El nuevo jefe de la fracción de la oposición en la AN, Stalin González, reiteró que el parlamento aprobará el abandono de cargo del presidente de la república Nicolás Maduro y que este lunes se discutirá el tema.

“Cualquier cosa en este país no funciona, qué hace el Gobierno y para qué está. La gente va al mercado y no consigue lo que necesita, sale y puede ser víctima de la inseguridad, llegas a tu casa y no hay agua o se fue la luz; no hay transporte. Para qué quiere Nicolás Maduro seguir gobernando”.